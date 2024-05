Grávida, prima de MC Binn revela como está situação com ex-BBB Lucas Buda

Prima de MC Binn, Nina Capelly se pronunciou sobre atual situação com Lucas Buda e revelou quando conversará pessoalmente com o ex-BBB

Prima de MC Binn, a cantora Nina Capelly ficou entre os assuntos mais comentados da web após revelar que está grávida do ex-BBB Lucas Henrique, o Buda. Após o capoeirista se pronunciar em suas redes sociais a respeito do assunto, ela confirmou que está recebendo todo apoio necessário do famoso.

"Tem muita gente me perguntando se o Buda está dando atenção, se ele está conversando comigo... sim, ele está dando toda atenção possível. Ele me pergunta se estou bem, se preciso de alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa, ele fala para eu descansar", disse ela em seus stories no Instagram.

Além disso, Nina informou que o ex-participante do BBB 24 deve desembarcar em São Paulo em breve para que os dois possam conversar com mais calma sobre a situação. "Inclusive, ele vem para cá amanhã à noite, e a gente deve se encontrar no sábado. Estou esperando ele para a gente se acertar e deixar tudo certo", declarou a cantora.

Vale lembrar que na última quinta-feira, 30, em conversa com os seguidores, Lucas deixou claro que está "disposto a assumir todas as responsabilidades". "Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo", iniciou ele.

Em seguida, o ex-BBB reforçou que estava em contato com a prima de MC Binn. "Mas estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida. Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou me organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Buda (@lucas.capoeira)

MC Binn manda recado após prima anunciar gravidez

Ex-participante do BBB 24, MC Binn rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito dos últimos acontecimentos envolvendo sua prima, Nina Capelly, e Lucas Buda, seu amigo e ex-colega de reality show. A familiar do cantor, que descobriu uma gravidez recentemente, afirma que o capoeirista pode ser o pai da criança.

Um dos pronunciamentos mais aguardados pelos internautas era o de MC Binn. Apesar de ter comentado indiretamente sobre o assunto, ele preferiu se esquivar e apenas desejou que tudo se resolva da melhor forma.

Na tarde de quinta-feira, 30, o artista usou as redes sociais para deixar um recado para o público e aos envolvidos na história. "Então querem saber minha opinião, né? Querem que eu fale… Vou nada. Conto nada", disse Binn, arrancando risadas dos amigos que estavam ao seu lado.

"Não quero saber de nada, gente. Deixa o pessoal resolver, é um assunto delicado. Vou fazer show e beijar na boca, isso que eu vou fazer", completou ele. Apesar das brincadeiras, MC Binn finalizou seu 'recado' com uma mensagem importante.

"Só desejo que dê tudo certo e acabe tudo bem. Parem de mandar DM [mensagem direta] para saber minha opinião. Que dê tudo certo. O pessoal quer saber se eu vou falar? Vou nada", concluiu o famoso.