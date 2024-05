Bia Miranda impressiona ao mostrar barrigão na reta final da gravidez

Cresceu muito! À espera do primeiro filho, a ex-A Fazenda Bia Miranda encantou ao mostrar o barrigão em fotos de seu ensaio de gestante

A ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, Bia Miranda não esconde o quanto está ansiosa para a chegada de seu primeiro filho, Kaleb, fruto do relacionamento com o DJ Buarque. Aproveitando a reta final da gravidez, a influenciadora digital usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores algumas fotos de seu ensaio fotográfico de gestante.

Em uma das imagens, a neta de Gretchen surge nua, com o corpo coberto de folhas de ouro, destacando o barrigão de Bia. Outras fotos ao lado do companheiro também foram publicadas em seu perfil oficial no Instagram.

"Aproveitar essa barriga ao máximo, a qualquer hora Kaleb pode nascer", escreveu ela na legenda. Nos comentários, internautas deixaram diversas mensagens carinhosas à ex-A Fazenda e o bebê.

"Uma das grávidas mais linda que já vi, sua barriga tá lindaaaaa", declarou uma seguidora. "Nossa, que perfeição! Que venha com muita saúde", desejou outra. "A Bia tá linda demais. Inovou com esse ensaio no estilo dela", disse uma terceira.

Bia Miranda revela valor de look luxuoso após ser chamada de brega

Ex-participante de 'A Fazenda 14', Bia Miranda fez um desabafo em suas redes sociais após uma internauta a chamar de brega nos comentários de uma foto no Instagram. Sem papas na língua, a filha de Jenny Miranda resolveu rebater a crítica e fez questão de revelar o valor do look usado no registro.

Através de seus stories, Bia afirmou que, apesar de não se interessar por grifes, os itens são de uma marca luxuosa. "Ela [internauta] comentou assim 'o que adianta ter dinheiro e ser brega com essa roupa?'. A roupa da Dolce & Gabbana que custa R$ 21 mil junto com o tênis de R$ 8 mil e o cordão de R$ 5 mil. Se isso é ser brega, meu amor, quero ser brega pro resto da minha vida", disparou.

E completou: "Nunca liguei de usar roupa de marca, não é uma coisa que vai me fazer não, só que ela reclamou de uma roupa de marca que custa caro pra caraca, que é lindo. Às vezes a pessoa tem inveja e é melhor ficar caladinha porque senão vai passar vergonha".

Em seguida, Bia Miranda também se pronunciou após outra internauta a chamar de soberba. "Soberba porque eu não te mandei dinheiro? Porque é só isso que você me pede no direct", declarou a ex-A Fazenda.