Eliana revela se estará no Teleton após assinar com a Globo: 'Compromisso'

A apresentadora Eliana apareceu na Globo neste domingo, 30, pela primeira vez após o anúncio de sua contratação pela emissora carioca e deixou muita gente na dúvida sobre estar presente no Teleton em novembro deste ano. Há tempos madrinha do programa do SBT, a loira abriu o jogo sobre como será dessa vez.

Apesar de ter assinado com outra empresa, a comunicadora apareceu em um vídeo na rede social da atração, que arrecada doações para a AACD, para falar se participará ou não do evento em novembro na emissora de Silvio Santos.

Eliana então contou que sim, ela será madrinha e declarou que seu compromisso vai além da TV. "É uma missão de vida e a madrinha vai tá aqui com certeza", garantiu sua presença em novembro.

Neste domingo, 30, a loira apareceu no Fantástico para falar sobre sua chegada na Globo. Além de contar sobre sua escolha, de mudar de emissora após anos de carreira, a famosa revelou quais programas irá comandar.

"Vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que tem 20 anos e fala tanto com a mulher, e depois a diversão e a alegria do programa familiar, o The Masked Singer. Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida que é a Ivete e muito legal, é astral. Muitos imaginavam será que ela vai demorar para voltar para a TV aberta? Não! É logo mais, estou muito feliz", afirmou.

