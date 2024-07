Julio Rocha diz sentir falta de atuar em novelas: ‘Saudades dessa correria’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Julio Rocha celebra papel na nova temporada da série Dra Darci e diz que aposentaria não está nos planos

Julio Rocha (44) está de volta à TV após seis anos. O ator dará vida a Inácio, personagem da quarta temporada de Dra Darci, série do Multishow estrelada por Tom Cavalcante (62). Em entrevista à CARAS Brasil, além de falar sobre a produção, ele revela que aposentaria não está em seus planos e relembra com carinho trabalhos em novelas da TV Globo. “Saudades dessa correria”, diz.

O ator comemora a oportunidade de estar de volta à telinha, com a série de humor. "Foi uma experiência única. Trabalhar com o Tom e com o restante do elenco foi incrível. Todos são extremamente talentosos e me acolheram muito bem. Fiquei muito honrado com o convite para fazer parte desse projeto”, conta.

Conhecido por papéis na TV Globo, em novelas como Pé na Jaca (2007), Duas Caras (2007), Paraíso Tropical (2007) e Caras & Bocas (2009) e na série Ilha de Ferro (2018), Julio se tornou hoje um dos maiores influenciadores da internet, conquistando mais de 4,3 milhões de seguidores no Instagram. Com seus vídeos criativos e roteiros premiados, ele ganhou o coração dos internautas na pandemia.

"Fazer um projeto de humor na TV hoje tem um gosto ainda mais especial", explica Julio. "Foi através de vídeos de humor que me vi renascendo na carreira durante a pandemia, ao ver o público gostando e acompanhando meu conteúdo”, acrescenta.

Sobre as novelas em que atuou, o artista relembra com carinho. “Costumo brincar que cada personagem na TV ou no cinema, que interpretei, marca um momento da minha carreira. Fico superfeliz quando vejo um dos projetos que participei sendo reprisado, ou quando alguém me manda uma mensagem nas redes sociais falando que está me vendo pela Globoplay. Tenho muito orgulho da minha trajetória; e aos 44 anos, estar com saúde e pronto para contar ainda mais histórias. Sinto saudades dessa correria que é participar de uma novela”, revela.

Apesar do sucesso nas redes sociais, Julio não abandonou a carreira televisiva. Ele garante que não se aposentou e que está em busca de novos projetos que o tirem da zona de conforto. "Comecei a minha carreira há 25 anos. Evolui, aprendi, errei e sempre carreguei comigo a certeza de ter escolhido a profissão certa. Já trabalhei com muita gente legal, fiz diversos trabalhos diferentes, ousei arriscar em outras vertentes ao longo dessa caminhada e sigo aberto a novas aventuras”, salienta.

“Não está nos meus planos uma aposentadoria (risos) e adianto que em breve já vão poder me ver novamente em projetos na TV e streaming”, emenda o ator, indicando que tem novidades para 2025.