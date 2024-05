Gretchen rebate críticas ao celebrar aniversário de 65 anos: 'Amarga e infeliz'

Alvo novamente de ataques, a cantora Gretchen se manifestou após publicar um vídeo bastante animada dançando em seu aniversário

A cantora Gretchen acordou bastante animada nesta quarta-feira, 29, data em que completa 65 anos de vida! Em celebração a data especial, ela publicou um vídeo nas redes sociais dançando um trecho da música 'Morena Tropicana', de Alceu Valença.

A famosa, no entanto, precisou rebater mais uma vez diversos comentários negativos a respeito de sua aparência. Além disso, alguns internautas também a criticaram por publicar com certa frequência registros dançando.

Sem papas na língua, Gretchen não ficou quieta e decidiu se pronunciar. Através de seus stories no Instagram, a famosa compartilhou algumas mensagens enviadas à ela e afirmou que já bloqueou os 'haters'.

"Tem gente que tem tempo de entrar na rede social das pessoas para falar essas besteiras, mas é lógico que eu já bloqueei. Se tem uma coisa que estou hoje, no dia do meu aniversário, é com tempo. Tempo para bloquear. A gente tem que cuidar da saúde em primeiro lugar e desejar o bem. A gente planta o que colhe", disparou ela.

Na publicação original onde aparece dançando, Gretchen também tirou um tempo para responder os comentários diretamente às pessoas maldosas. "Mas já faz uns dez anos mais ou menos e não sai de 60. Deve ter mais", declarou um internauta. "Cuidado, gente. Ela diz no perfil dela que cuida da beleza. Deus me livre. Ela não cuida nem da dela. E não estou falando de beleza física", retrucou a cantora.

"Diariamente é só isto que fazem. Dançar?", questionou outro. A aniversariante, então, respondeu: "Pois é, né. Melhor dançar do que ser amarga e infeliz como você. Danço, sim. Danço sempre e danço muito. Vai se tratar".

Gretchen rebate críticas após surgir dançando animada com o marido

Em abril deste ano, Gretchen também se manifestou a respeito das críticas que ela e seu marido, Esdras de Souza, recebem com frequência. Na ocasião, a famosa usou as redes sociais para mostrar um vídeo dançando ao lado do companheiro durante um momento de animação entre o casal.

Exausta de receber ataques a respeito da aparência dos dois, Gretchen não ficou quieta e fez questão de rebater as críticas deixadas em sua publicação no Instagram. Através de seus stories, a eterna 'Rainha do Rebolado' expôs a seguidora que havia comentado "horrorosos" no vídeo.

Ela, então, revidou: "Coitada. Pena de você". Diversos admiradores também saíram em defesa do casal e aplaudiram a postura da cantora. "Pessoas felizes incomodam gente mal amada, né?", declarou uma internauta. "Acho lindo o jeito deles, pessoas felizes", disse outra.