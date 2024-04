Gretchen rebate críticas após surgir dançando animada com o marido: 'Pena'

A cantora Gretchen perdeu a paciência e revidou um comentário maldoso de uma internauta a respeito de sua aparência em um vídeo com o marido

A cantora Gretchen iniciou a semana bastante disposta! Na manhã desta segunda-feira, 22, a famosa usou as redes sociais para mostrar um vídeo dançando ao lado do marido, Esdras de Souza, durante um momento de animação entre o casal. Ela, no entanto, precisou se manifestar após receber comentários maldosos de internautas.

Exausta de receber ataques a respeito da aparência dos dois, Gretchen não ficou quieta e fez questão de rebater as críticas deixadas em sua publicação no Instagram. Através de seus stories, a eterna 'Rainha do Rebolado' expôs a seguidora que havia comentado "horrorosos" no vídeo.

Sem papas na língua, Gretchen revidou: "Coitada. Pena de você", declarou a famosa, compartilhando novamente o registro onde surge dançando com Esdras de Souza. Diversos admiradores também saíram em defesa do casal e aplaudiram a postura da cantora.

"Pessoas felizes incomodam gente mal amadas, né?", declarou uma internauta. "Acho lindo o jeito deles, pessoas felizes", disse outra. "Felicidade é o nome de vocês, meus amores. Vivam sem olhar para os incomodados", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Gretchen rebate comentários maldosos na web. Em fevereiro deste ano, a artista perdeu a paciência com outro internauta e revidou uma fala desnecessária sobre a sexualidade de seu marido.

"Quem é o macho desse casal?", questionou. E ela respondeu: "Zé Ruela, te desafio a falar isso na minha frente! Ele deve estar querendo conhecer a masculinidade do meu marido. Garanto que é bem satisfatória. Coisa que deve estar faltando em você".

Gretchen rebate comentário maldoso - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen revela o que fez no rosto

A cantora Gretchen decidiu renovar o formato do seu rosto com um novo procedimento estético. A estrela já contou que é adepta da harmonização facial. Agora, ela também aplicou fios de silhouette.

Os fios são aplicados com uma técnica de ácido polilático e estimulam a produção de colágeno em casos de flacidez. Com o tratamento, ela ficou com o rosto mais fino e definido.

Nas redes sociais, ela comemorou o resultado do procedimento em um novo vídeo. "Meu rosto está mais fino e mais bonito, delicado e leve. O que eu coloquei no rosto foram fios de silhouette. Ficou lindo, né, gente? Também amei. Quero agradecer a médica por me dar um rosto leve, natural, que eu tanto queria", afirmou ela.