Gretchen rebate comentário maldoso sobre seu marido

Depois de passar por cirurgia, Gretchen perde a paciência com internauta que fez comentário maldoso sobre seu marido

A cantora Gretchen rebateu críticas ao seu marido, o saxofonistas Esdras de Souza. Em uma interação nas redes sociais, ela viu um comentário maldoso sobre a sexualidade do seu marido e fez questão de rebater.

Um usuário fez uma insinuação sobre o casamento deles. “Quem é o macho desse casal?”, questionou. E ela respondeu: “Zé Ruela, te desafio a falar isso na minha frente! Ele deve estar querendo conhecer a masculinidade do meu marido. Garanto que é bem satisfatória. Coisa que deve estar faltando em você”.

Vale lembrar que Gretchen está em recuperação de uma cirurgia de adenomiose que fez há poucos dias.

View this post on Instagram A post shared by Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Marido de Gretchen fala da recuperação dela

Diagnosticada com adenomiose, Gretchenprecisou passar por uma cirurgia para retirada do útero. Na manhã desta quarta-feira, 21, o marido da cantora, Esdras de Souza, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e atualizar o estado de saúde da artista.

Em uma sequência de vídeos publicados em seus stories no Instagram, ele contou que Gretchen está se recuperando muito bem e que não se queixou de dores até o momento. "Ela teve uma noite perfeita e sem dor. Mas, de certa forma, eu até já sabia disso, principalmente pelo fato de ela já ter feito cinco cesáreas ao longo da vida", iniciou.

Na sequência, Esdras de Souza surpreendeu ao revelar que a eterna rainha do rebolado já até levantou da cama e saiu do quarto. "Mas cadê ela? Ela já está por aí, gente! Vocês sabem como ela é, né? Já levantou, tomou banho, lavou e secou o cabelo, colocou a cinta e está até se maquiando", declarou ele.

E completou: "A cama dela tá aqui vazia. Estou procurando ela, mas não a acho. Acredito que ela deve estar ali conversando com algumas enfermeiras. Mas é isso, só notícias boas. Eu sabia que ela teria essa recuperação rápida. Obrigado por tudo", finalizou Esdras.