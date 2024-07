Eliana será sucesso na Globo? Vote e opine na enquete exclusiva!

Eliana anunciou oficialmente o contrato com a Globo na última semana; vote na enquete da CARAS Brasil e opine se ela fará sucesso na nova emissora

Eliana (51) agora faz parte do time de apresentadores da Globo, e assumirá o comando do Saia Justa (GNT), do reality The Masked Singer e do programa Vem que tem na Globo, que estreia em novembro de 2024. Será que a apresentadora fará sucesso na nova casa?

VOTE NA ENQUETE!

Eliana fará sucesso na Globo? Sim

Não

A comunicadora anunciou a novidade na última quinta-feira, 27, com um vídeo especial compartilhado em seu perfil do Instagram. Neste domingo, 30, Eliana deu uma entrevista exclusiva ao Fantástico, para comentar sobre a novidade e revelar os programas que fará parte .

Na nova temporada do Saia Justa, a apresentadora comandará o time já composto por Tati Machado (32), Bela Gil (36) e Rita Batista (45). Já no reality The Masked Singer, ela assume o posto que, durante as três primeiras temporadas do programa, foi da cantora Ivete Sangalo (52).

Leia também: Eliana escolhe bolsa rara de grife para trabalhar na Globo; saiba valor

Já no Vem que tem na Globo, ela irá comandar a atração que é uma mistura de entretenimento com as promoções da Black Friday, que acontece no final de novembro. Eliana passou 15 anos trabalhando no SBT e, antes de anunciar a contratação pela emissora concorrente, teve uma despedida do canal de Silvio Santos (93).

Na ocasião, Patricia Abravanel (46) pediu perdão para a apresentadora em nome da emissora e da família. "Em nome do SBT e da família [Abravanel], eu quero te pedir perdão se alguém te fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você sentir desrespeitada, desmerecida", disse.

"Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por onde entrou esse sentimento, mas que você vá para este novo ciclo sabendo que você é ama. As portas daqui vão ser sempre abertas para você", completou ela, que não explicou o que teria ocorrido nos bastidores.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE ELIANA NO INSTAGRAM: