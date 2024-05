Bia Miranda revela valor de look luxuoso após ser chamada de brega: 'Caro'

Não gostou! Usando um look de grife, a ex-A Fazenda Bia Miranda rebateu algumas críticas após internauta a chamar de 'brega'

Ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, Bia Miranda fez um desabafo em suas redes sociais após uma internauta a chamar de brega nos comentários de uma foto no Instagram. Sem papas na língua, a filha de Jenny Miranda resolveu rebater a crítica e fez questão de revelar o valor do look usado no registro.

Através de seus stories, Bia afirmou que, apesar de não se interessar por grifes, os itens são de uma marca luxuosa. "Ela [internauta] comentou assim 'o que adianta ter dinheiro e ser brega com essa roupa?'. A roupa da Dolce & Gabbana que custa R$ 21 mil junto com o tênis de R$ 8 mil e o cordão de R$ 5 mil. Se isso é ser brega, meu amor, quero ser brega pro resto da minha vida", disparou.

E completou: "Nunca liguei de usar roupa de marca, não é uma coisa que vai me fazer não, só que ela reclamou de uma roupa de marca que custa caro pra caraca, que é lindo. Às vezes a pessoa tem inveja e é melhor ficar caladinha porque senão vai passar vergonha".

Em seguida, Bia Miranda também se pronunciou após outra internauta a chamar de soberba. "Soberba porque eu não te mandei dinheiro? Porque é só isso que você me pede no direct", declarou a ex-A Fazenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Bia Miranda mostra evolução da gravidez

À espera de seu primeiro filho com o DJ Buarque, Bia Miranda tem compartilhado com os fãs alguns detalhes de sua gestação. Em fevereiro deste ano, a ex-participante do reality rural impressionou ao mostrar sua barriguinha em novas fotos.

"Do nada a barriga apareceu", escreveu ela na legenda. O primogênito da influenciadora digital se chamará Kaleb. Nos comentários, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens de carinho para a família da famosa.

"Iti Malia Vovó. Que gravidinha mais linda. Mais charmosa. Vi Bisa já ama muito", disse a cantora Gretchen. "Ela tá linda grávida", afirmou uma seguidora. "Mamãe mais linda do mundo! Amo muito!", disse mais uma.