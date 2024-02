Bia Miranda impressiona ao compartilhar evolução da gravidez

Grávida do primeiro filho com o DJ Buarque, Bia Miranda encantou os seguidores com fotos de sua barriguinha nas redes sociais

À espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com DJ Buarque, a ex-Fazenda Bia Miranda impressionou os seguidores ao exibir sua barriguinha em novas fotos publicadas nesta segunda feira, 5.

Nas fotos compartilhadas em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora aparece com um body preto e uma calça na cor bege. "Do nada a barriga apareceu", escreveu ela na legenda. Vale lembrar que Bia Miranda está à espera de um menino que se chamará Kaleb.

Os internautas se derreteram e deixaram mensagens de carinho nos comentários da postagem. "Iti Malia Vovó. Que grávidinha mais linda. Mais charmosa. Vi Bisa já ama muito", disse a cantora Gretchen. "Ela tá linda grávida", afirmou uma seguidora. "Mamãe mais linda do mundo! Amo muito!", disse mais uma.

Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram a gravidez em dezembro de 2023, após cinco meses morando juntos. Ainda no último mês, a famosa ficou emocionada ao ver o rosto do filho pela primeira vez no ultrassom. "Olha o rosto! Meu Deus, coisinha feinha de mãe", brincou.

A divulgação da gravidez

Após o vazamento de um áudio polêmico entre Bia Miranda e seu ex-namorado, Gabriel Roza, em dezembro de 2023, a influenciadora digital confirmou em suas redes sociais que está grávida de seu atual namorado, o DJ Buarque.

Por meio de uma nota compartilhada por sua assessoria de imprensa, a filha de Jenny Miranda falou dos áudios vazados pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e afirmou que a única notícia verdadeira da jornalista era a de sua gravidez. O depoimento ainda disse que sua equipe estava tomando medidas cabíveis contra a divulgação de "inverdades sobre a vida pessoal da influencer".

Chateada, a neta de Gretchen também expressou que o anúncio não aconteceu da maneira que ela imaginava. Por meio dos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela desabafou sobre a atitude do ex. "O que eu tô mais chateada, gente, é que ele pegou um direito que não é dele. Quem tinha que soltar [sobre a gravidez] era eu. A gente estava organizando tudo, para ser tudo bonitinho. A gente queria soltar isso faz tempo, só que na gestação a gente precisa esperar uns meses, porque é risco", disse Bia, que relatou já ter parado no hospital duas vezes durante a gravidez.