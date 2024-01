Bia Miranda mostra pela primeira vez o rosto de seu filho em ultrassom

A ex-Fazenda Bia Miranda divulgou as primeiras imagens do ultrassom do primeiro filho com o cantor Buarque. A gravidez foi divulgada em dezembro

Nesta quinta-feira, 18, a ex-Fazenda Bia Miranda divulgou as primeiras imagens do rosto do bebê que espera com o cantor Buarque. A influencer utilizou os stories no Instagram para mostrar detalhes do ultrassom e da barriga.

"Agora a gente está indo fazer o exame de sexagem para saber se é menino ou meninas, só que a gente não pode saber. É para montar o chá revelação. Mas eu sinto que é um menino", disse Bia, animada. Após isso, ela voltou aos Stories emocionada ao ver o bebê em formação. "Olha o rosto! Ô Meu Deus, coisinha feinha de mãe", disse ela, brincando.

Primeiras imagens do filho de Bia Miranda. Reprodução/ Instagram

A divulgação da gravidez

Após o vazamento de um áudio polêmico entre Bia Miranda e seu ex-namorado, Gabriel Roza, em dezembro de 2023, a influenciadora digital confirmou em suas redes sociais que está grávida de seu atual namorado, o DJ Buarque.

Por meio de uma nota compartilhada por sua assessoria de imprensa, a filha de Jenny Miranda falou dos áudios vazados pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e afirmou que a única notícia verdadeira da jornalista era a de sua gravidez. O depoimento ainda disse que sua equipe estava tomando medidas cabíveis contra a divulgação de "inverdades sobre a vida pessoal da influencer".

Chateada, a neta de Gretchen também expressou que o anúncio não aconteceu da maneira que ela imaginava. Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela desabafou sobre a atitude do ex. "O que eu tô mais chateada, gente, é que ele pegou um direito que não é dele. Quem tinha que soltar [sobre a gravidez] era eu. A gente estava organizando tudo, para ser tudo bonitinho. A gente queria soltar isso faz tempo, só que na gestação a gente precisa esperar uns meses, porque é risco", disse Bia, que relatou já ter parado no hospital duas vezes durante a gravidez.