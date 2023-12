Após polêmica com ex-namorado, Bia Miranda confirma sua gravidez

Após polêmica de um áudio vazado por seu ex-namorado, Bia Miranda confirma sua gravidez de seu atual namorado, o DJ Buarque

Em suas redes sociais, a influenciadora digital Bia Miranda confirmou que está grávida de seu atual namorado, o DJ Buarque. A revelação veio logo após o vazamento de um áudio polêmico entre a famosa e seu ex-namorado, Gabriel Roza, mais cedo nesta terça-feira, 12, quando surgiram os primeiros boatos sobre sua gestação.

Através de uma nota compartilhada por sua assessoria de imprensa, a filha de Jenny Miranda falou dos áudios vazados pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e afirmou que a única notícia verdadeira da jornalista era a de sua gravidez. O depoimento ainda disse que sua equipe estava tomando medidas cabíveis contra a divulgação de "inverdades sobre a vida pessoal da influencer".

Foto: Reprodução/Instagram

Chateada, a neta de Gretchen também expressou que o anúncio não aconteceu da maneira que ela imaginava. Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela desabafou sobre a atitude do ex. "O que eu tô mais chateada, gente, é que ele pegou um direito que não é dele. Quem tinha que soltar [sobre a gravidez] era eu. A gente estava organizando tudo, para ser tudo bonitinho. A gente queria soltar isso faz tempo, só que na gestação a gente precisa esperar uns meses, porque é risco", disse Bia, que relatou já ter parado no hospital duas vezes durante a gravidez.

O áudio vazado de Bia Miranda

Em gravação de áudio divulgada por Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Bia Miranda foi colocada em uma situação delicada, que insinuava que ela estaria marcando um encontro com seu ex-namorado,Gabriel Roza, enquanto estava em outro relacionamento.

No áudio, ela supostamente conversou com o ex-namorado, deu satisfações sobre sua vida e explicou detalhes do seu dia. “Olha, eu cheguei agora em casa. Eu estava em Santa Cruz, no Barracão, eu cheguei lá seis horas da tarde, dando pras sete, e cheguei agora. Pedi até pro mototáxi me deixar aqui na porta, pra não fazer barulho quando entrar. Não responde essa mensagem porque o Rafael com certeza está em casa e não vai ter como falar com você”, disse ela.

Depois, Bia Miranda revela que vai encontrá-lo e se declara. “Foi por isso que eu não respondi a sua mensagem. Mesmo que eu quisesse, não ia dar pra te ver hoje. Mas, eu vou ter que ir aí mesmo, acho que amanhã. Se eu for, eu te mando mensagem, tá bom? Beijos, te amo”, disparou.

A ex-peoa disse que a mensagem era para sua avó. Ela explica que na época em que enviou o áudio, seu atual namorado não sabia que ela seguia uma religião de matriz africana.

“Esse áudio eu mandei pra minha avó, quando o Rafael não sabia que eu era da macumba. Mandei esse áudio para minha avó. Porque eu ia para o barracão, e o Rafael não sabia que eu era da Macumba. E eu tinha medo de contar para ele e ele se assustar. 'Eu te amo até o infinito' eu falo para minha avó e para o meu irmão. Gente, pelo amor de Deus. Vocês querem fazer a minha vida um inferno?”, desabafou.