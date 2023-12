Em áudio vazado, Bia Miranda marca encontro com o ex e se declara: "Te amo"

Bia Miranda marca encontro com o ex e se declara; ex-peoa de 'A Fazenda' foi envolvida em confusão, já que está namorando

Um áudio revelado nesta terça-feira, 12, deixou a ex-peoa Bia Miranda em uma situação delicada. É que ele mostraria a influenciadora marcando um encontro com seu ex-namorado, Gabriel Roza. Só que ela está em um relacionamento com outro, o DJ Buarque.

Na gravação divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', ela conversa com o ex-namorado, dá satisfações sobre sua vida e explica detalhes do seu dia.

“Olha, eu cheguei agora em casa. Eu estava em Santa Cruz, no Barracão, eu cheguei lá seis horas da tarde, dando pras sete, e cheguei agora. Pedi até pro mototáxi me deixar aqui na porta, pra não fazer barulho quando entrar. Não responde essa mensagem porque o Rafael com certeza está em casa e não vai ter como falar com você”, disse ela.

Depois, Bia Miranda revela que vai encontrá-lo e se declara. “Foi por isso que eu não respondi a sua mensagem. Mesmo que eu quisesse, não ia dar pra te ver hoje. Mas, eu vou ter que ir aí mesmo, acho que amanhã. Se eu for, eu te mando mensagem, tá bom? Beijos, te amo”, disparou.

Bia Miranda nega que áudio era para o ex

A ex-peoa disse que a mensagem era para sua avó. Ela explica que na época em que enviou o áudio, seu atual namorado não sabia que ela seguia uma religião de matriz africana.

“Gente, acordei assustada. Esse áudio eu mandei pra minha avó, quando o Rafael não sabia que eu era da macumba. Mandei esse áudio para minha avó. Porque eu ia para o barracão, e o Rafael não sabia que eu era da Macumba. E eu tinha medo de contar para ele e ele se assustar. 'Eu te amo até o infinito' eu falo para minha avó e para o meu irmão. Gente, pelo amor de Deus. Vocês querem fazer a minha vida um inferno?”, iniciou.

Ouça o áudio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Confusão com a mãe

Recentemente, a influenciadora digital Bia Miranda falou pela primeira vez sobre a crise de sua mãe, Jenny Miranda, nesta semana. Jenny apareceu chorando muito e fazendo um desabafo forte sobre a fase atual de sua vida nos stories do Instagram antes de aparecer em um hospital. Então, os fãs cobraram um posicionamento de Bia sobre o que aconteceu com sua mãe e ela contou que não foi a primeira vez que Jenny teve uma crise assim e disse que não fica mais abalada.

"Eu não falei nada, não me pronunciei sobre o ocorrido que acredito que todos já saibam, né? Por causa da proporção que tomou… Vocês sabem que eu sou nova, tenho 20 anos, mas desde os meus 7 anos eu passo por isso. Eu acho que uma mãe e pai que está me assistindo agora e tem um filho de 7 anos, ele deve estar aprendendo a ler, escrever, brincar, e eu não. Nessa idade eu estava presenciando um momento desse. Se vocês fizerem as contas, eu tenho 20, comecei com 7, são 13 anos aí. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já presenciei, de quantas vezes eu já fiquei desesperada. Mas se vocês querem números, já foram 150, 200, vezes, dos meus 7 até agora”, disse ela.