Bia Miranda explica áudio vazado após boatos de traição: "Assustada"

Bia Miranda explica áudio vazado após boatos de traição; ela disse que mensagem era para sua avó e surge muito abalada

A influenciadora Bia Miranda fez um esclarecimento nesta terça-feira, 12, e negou que tenha enviado um áudio para o ex-namorado enquanto está vivendo um relacionamento. Assustada, ela disse que o áudio na verdade foi enviado para outra pessoa.

A ex-peoa disse que a mensagem era para sua avó. Ela explica que na época em que enviou o áudio, seu atual namorado não sabia que ela seguia uma religião de matriz africana.

“Gente, acordei assustada. Esse áudio eu mandei pra minha avó, quando o Rafael não sabia que eu era da macumba. Mandei esse áudio para minha avó. Porque eu ia para o barracão, e o Rafael não sabia que eu era da Macumba. E eu tinha medo de contar para ele e ele se assustar. 'Eu te amo até o infinito' eu falo para minha avó e para o meu irmão. Gente, pelo amor de Deus. Vocês querem fazer a minha vida um inferno?”, iniciou.

Bia Miranda compartilhou prints para provar que está falando a verdade e se mostrou abalada com a história. “Meu pai manda uma mensagem que preocupado, gente, eu estou em um momento em que não posso ficar passando nervoso, não. E as pessoas querendo me derrubar, querendo estragar a minha vida. Gente, que isso? Cara, eu acordei assustada. Se vocês não sabem, o Rafael só ficou sabendo que sou da macumba esses três meses para cá. Nossos cinco meses de relacionamento o Rafael não sabia, não. Que eu era do Barracão. E eu não sabia também como ele ia reagir, não, filho. Aí, minha avó tem, sim, contato com a pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Aí vão vindo, começando a mandar mensagem. Gente, eu só quero paz, eu só quero viver. Quanto melhor longe, melhor.”

O que diz o áudio?

Na gravação divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', ela conversa com o ex-namorado, dá satisfações sobre sua vida e explica detalhes do seu dia.

“Olha, eu cheguei agora em casa. Eu estava em Santa Cruz, no Barracão, eu cheguei lá seis horas da tarde, dando pras sete, e cheguei agora. Pedi até pro mototáxi me deixar aqui na porta, pra não fazer barulho quando entrar. Não responde essa mensagem porque o Rafael com certeza está em casa e não vai ter como falar com você”, disse ela.