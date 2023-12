Jenny Miranda é internada após aparecer aos prantos em vídeo

A ex-A Fazenda Jenny Miranda é levada às pressas para um hospital depois de fazer desabafo forte na internet e chorar muito

A ex-A Fazenda Jenny Miranda deu um susto em sua família e fãs na noite de terça-feira, 5. Ela apareceu aos prantos nas redes socais e fazendo um desabafo forte e comovente sobre os ataques que recebe na internet. Com isso, a mãe dela decidiu levar a filha ao hospital.

Durante a madrugada desta quarta-feira, 6, Jenny mostrou que estava sendo medicada em um hospital e disse que está bem. “Estou no hospital apenas acompanhada da minha mãe! Estou na emergência, estou bem até o momento”, disse ela.

Antes disso, Jenny fez um desabafo em tom de despedida enquanto chorava muito em seu apartamento e falava sobre a vida e o filho. "Gente, foi muita humilhação o que passei até agora. Já passei por muita humilhação, humilhação por ex, pós-Fazenda... eu tô muito cansada. Acabou tudo pra mim, não tenho motivo mais pra estar aqui. Acabou carreira, acabou marido, acabou filhos. Pensem o que vocês quiserem, mas já estou deixando tudo resolvido pro meu filho ficar com a avó. Acredito que ele vai crescer muito melhor sem mim. Eu amo muito meu filho e eu não quero que ele cresça com tudo isso em cima de mim. Os amiguinhos dele dizendo que a mãe dele é uma vergonha. Eu não sou tão ruim assim. Não sou essa pessoa ruim que estão pintando", disse ela.

Então, ela apareceu em frente a uma varanda do apartamento e disse: "Aqui eu me despeço de vocês. Pra quem gostava de mim, pra quem não gostava, que me desejava isso [a morte] e que muitas vezes que aconteceu algo de ruim comigo, tinham desejado minha morte, tinham desejado minha desgraça, parabéns, vocês vão conseguir o que vocês queriam. Eu não quero mais, eu to cansada, tô muito cansada. Espero que vocês acolham meu filho se um dia ele precisar de acolhimento do público. Porque ele é um bebê ainda, ainda dá tempo dele me esquecer".

O último stories da jenny a 28 minutos na sacada do prédio, ela se despedindo e pedindo pra cuidar do filho dela. FIQUEI PREOCUPADA AGORA pic.twitter.com/R0bsqqzBSd — kah (@kabiscoiteira) December 5, 2023

Casamento de Jenny Miranda chegou ao fim

Há poucos dias, Jenny Miranda anunciou que chegou ao fim seu casamento com o médico Fábio Gontijo. Em um texto publicado em seu perfil, ela contou aos seguidores que os dois estão solteiros.

"Oi, gente. Boa tarde. Bom dia, né? Seguinte, acabei de desembarcar do navio. Queria também postar bastante conteúdo pra vocês, mas infelizmente eu tô tendo que me posicionar, mesmo na situação que eu me encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele. E eu vim anunciar pra vocês que a gente não é mais um casal", disse ela sem o menor pudor.

Jenny Mirandaainda esclareceu que foi ele quem terminou o casamento. "Em respeito a nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, as nossas famílias. E, né, pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, o que fosse acontecer, aconteceu. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele, não fui eu que larguei dele. Que ele me ajudou no momento que ele ficou do meu lado e ficou totalmente na fazenda. Realmente ele ficou", encerrou.