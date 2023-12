Chorando, Jenny Miranda diz que foi largada pelo marido: "Decisão dele"

Aos prantos, Jenny Miranda publica vídeo nas redes sociais e que foi largada pelo marido; ela surgiu abalada ao conversar com os fãs

Ex-participante de A Fazenda, a peoa Jenny Miranda anunciou nesta segunda-feira (4) que chegou ao fim seu casamento com o médico Fábio Gontijo. Em um texto publicado em seu perfil, ela contou aos seguidores que os dois estão solteiros.

"Oi, gente. Boa tarde. Bom dia, né? Seguinte, acabei de desembarcar do navio. Queria também postar bastante conteúdo pra vocês, mas infelizmente eu tô tendo que me posicionar, mesmo na situação que eu me encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele. E eu vim anunciar pra vocês que a gente não é mais um casal", disse ela sem o menor pudor.

Jenny Mirandaainda esclareceu que foi ele quem terminou o casamento. "Em respeito a nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, as nossas famílias. E, né, pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, o que fosse acontecer, aconteceu. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele, não fui eu que larguei dele. Que ele me ajudou no momento que ele ficou do meu lado e ficou totalmente na fazenda. Realmente ele ficou", encerrou.

Jenny Miranda foi internada em novembro

Em novembro, a ex-A Fazenda Jenny Miranda precisou ser levada às pressas para um hospital. Ela passou mal após um jantar e foram levantadas as hipóteses de reação alérgica, intoxicação ou envenenamento. Na ocasião, o marido dela apareceu nas redes sociais para contar a história do que aconteceu.

"Aconteceram algumas coisas chatas e graves nas últimas 36 horas e a mídia soltou de uma forma errada. Nós chegamos aqui no Guarujá, a Jenny fez uma festa surpresa para mim. À tarde, a gente foi para a praia e encontramos um grupo de haters e essa menina começou a agredir a Jenny. Eu entrei no meio, acabei de me machucando um pouco também. Elas fizeram algumas ameaças. A Jenny está recebendo muito carinho, mas infelizmente acontece essas coisas também. Nós fomos para o hotel, descansamos e, à noite, resolvemos sair. A gente chegou lá, foi tranquilo, a Jenny bebeu pouco. Chegamos no hotel e a Jenny começou a vomitar. Rapidamente, ela perdeu um pouco da consciência e da capacidade de respirar. Nisso, eu peguei o telefone e chamei a ambulância. Foi aquele desespero", contou ele.