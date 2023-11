Jenny Miranda reaparece após ter sido internada às pressas: 'Eu fui intubada'

Ex-A Fazenda Jenny Miranda foi levada às pressas para o hospital após perder a consciência e ter problema para respirar

A ex-A Fazenda Jenny Miranda precisou ser levada às pressas para um hospital no último final de semana durante os dias de descanso no Guarujá, litoral de São Paulo, junto com seu marido, Fábio Gontijo. Eles contaram que ela passou mal após um jantar e foram levantadas as hipóteses de reação alérgica, intoxicação ou envenenamento. Porém, a suposição de intoxicação por causa do camarão foi a mais aceita porque ela melhorou com a medicação.

O marido dela apareceu nas redes sociais para contar a história do que aconteceu. "Aconteceram algumas coisas chatas e graves nas últimas 36 horas e a mídia soltou de uma forma errada. Nós chegamos aqui no Guarujá, a Jenny fez uma festa surpresa para mim. À tarde, a gente foi para a praia e encontramos um grupo de haters e essa menina começou a agredir a Jenny. Eu entrei no meio, acabei de me machucando um pouco também. Elas fizeram algumas ameaças. A Jenny está recebendo muito carinho, mas infelizmente acontece essas coisas também. Nós fomos para o hotel, descansamos e, à noite, resolvemos sair. A gente chegou lá, foi tranquilo, a Jenny bebeu pouco. Chegamos no hotel e a Jenny começou a vomitar. Rapidamente, ela perdeu um pouco da consciência e da capacidade de respirar. Nisso, eu peguei o telefone e chamei a ambulância. Foi aquele desespero", contou ele.

"Eu fiquei 90 minutos fazendo ressuscitação respiratória nela. Ela perdeu a capacidade de respirar, mas, graças a Deus, o coração manteve ok. Eu acredito que se eu não fosse médico, ela teria morrido. Até então, a suspeita era intoxicação por camarão. No hospital, ela foi muito bem atendida e ela apresentou alguns sinais de envenenamento, mas acabou que a hipótese ficou por intoxicação do camarão porque ela melhorou com a adrenalina. Pelo fato de ter perdido a consciência, foi feita a intubação e tudo mais. No final do dia, ela foi liberada, fomos para o hotel, descansamos, fiquei verificando os sinais vitais dela. Ela acordou bem. Pelo fato da confusão, a gente não teve nem tempo de manifestar isso para a mídia. No momento, nosso advogado está cuidando de tudo. Foi muito estresse, eu entrei em estado de choque. Ontem eu não conseguia fazer nada direito, hoje acordei mais tranquilo. Está tudo bem. A Jenny está ótima", afirmou.

Logo depois, Jenny também apareceu nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 13, para contar que está bem. "Eu estou bem, estou com a garganta um pouco ruim. Eu fui intubada pela ambulância e machucou a minha garganta. Tive alta ontem mesmo. Não teve nada de coma alcoólico", afirmou ela, que ainda contou que está com um segurança após ser vítima de ameaças. "Tem muita gente maldosa. A gente está andando com segurança. Fiquem tranquilos, não teve briga de casal em momento algum. Tem muita gente maldosa, infelizmente. Estou um pouco roxa por conta dos medicamentos", declarou.

Jenny foi eliminada de A Fazenda 15

No dia 2 de novembro, Jenny Miranda foi eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela enfrentou a roça da semana contra Nadja Pessoa e Márcia Fu e foi a escolhida pelo público para deixar o confinamento.

Ela recebeu apenas 8,52% dos votos do público para continuar na casa e foi eliminada. Vale lembrar que Jenny Miranda foi parar na roça por causa da indicação do fazendeiro Lucas Souza.

"A minha torcida fica para a Lily, ela é uma menina carismática e tem tudo para chegar na final", disse a eliminada.