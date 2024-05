Jenny Miranda surge em primeira foto ao lado do novo namorado: 'Meu lindo'

A fila andou! Ex-participante de 'A Fazenda 15', Jenny Miranda assumiu um novo relacionamento com modelo fotográfico; confira!

Ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, Jenny Miranda usou as redes sociais para contar aos seguidores que está apaixonada. Solteira desde o fim de seu casamento com o médico Fábio Gontijo, a influenciadora digital assumiu um novo relacionamento com o modelo Eduardo Santos.

O casal publicou a primeira foto no último sábado, 18, com direito a troca de declarações românticas. "Enfim você chegou", escreveu o namorado de Jenny. Ela, por sua vez, retribuiu o carinho e também se derreteu ao falar sobre o amado: "Meu lindo. Chegou de fininho já fazendo bagunça no meu coração".

Antes de Jenny Miranda assumir publicamente a nova relação, a colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', havia informado que a fila da ex-A Fazenda tinha andado. Eduardo Santos tem 34 anos, é modelo fotográfico e já acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Vale lembrar que, recentemente, a mãe de Bia Miranda revelou que seu casamento com Fábio Gontijo foi combinado para conseguirem chamar atenção na mídia. "Começamos um relacionamento fake, mas começamos um relacionamento de verdade. Namoramos, noivamos, casamos. Não sei até que ponto foi verdade", explicou ela ao site PurePeople.

Antes das declarações de Jenny Miranda, Fábio contou aos seguidores que estava removendo uma tatuagem com em seu quadril com o nome da ex-esposa. Em dezembro de 2023, a ex-A Fazenda anunciou publicamente o fim do casamento, alegando que a decisão partiu do médico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Santos | Modelo fotografico | (@edujrsantos)

Gracyanne publica desabafo no dia em que completaria 12 anos de casamento

Neste domingo, 19, Gracyanne Barbosa e Belo completariam 12 anos de casamento. Mais cedo, a musa fitness abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e publicou uma reflexão sobre o impacto da data agora que ambos terminaram a relação.

"Hoje era pra comemorar 12 anos de casados, como está se sentindo?", perguntou um internauta. "Sim, há 12 anos, estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível, um verdadeiro sonho", iniciou Gracyanne.

Na sequência, a influenciadora confessou que recebeu mensagens de amigos próximos do casal ao longo do dia. "Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo, um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavra. Um dia feliz, se tornou um dia difícil", finalizou a ex-esposa de Belo.