Mandy Moore revela terceira gravidez com referência especial de 'This Is Us'

A atriz Mandy Moore surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 31, ao revelar através das redes sociais que a família vai aumentar! Intérprete de Rebecca em 'This Is Us', a artista anunciou a terceira gravidez com uma referência especial à série de sucesso.

Na ficção norte-americana, a personagem de Mandy é mãe de três filhos: Kevin, Randall e Kate. "Algumas vezes, a vida imita a arte. A terceira no nosso 'Grande Trio' está vindo logo. Mal posso esperar por esses dois meninos terem uma irmãzinha", escreveu ela na legenda da publicação.

Na foto, os dois herdeiros aparecem com camisetas revelando que se tornaram irmãos "mais velho" e "do meio", respectivamente. As três crianças são frutos de seu relacionamento com o músico Taylor Goldsmith.

Eufóricos com a notícia, os fãs deixaram diversos comentários carinhosos à Mandy Moore e sua família. "O seu próprio 'Grande Trio'! Tem até 2 meninos e 1 menina", se encantou uma seguidora. "O fato de serem 2 meninos e uma menina é tão perfeito!!!", disse outra. "Nos últimos anos eu realmente esperei que um dia você tivesse a chance de ter uma menina e o seu 'Grande Trio', não acredito que isso está acontecendo, estou tremendamente feliz", se derreteu uma terceira.

O nascimento do segundo filho

Em outubro de 2022, a atriz queridinha da série de drama This is Us, Mandy Moore (38), anunciou o nascimento do segundo filho, carinhosamente apelidado de "Ozzie". Ela contou que ele nasceu um pouco depois que o previsto, mas que tudo passou bem.

Em uma foto preta e branca com o marido, Taylor Goldsmith, e o filho no colo, a atriz escreveu: "Ozzie está aqui! Oscar Bennett Goldsmith chegou um pouco atrasado, mas com muita tranquilidade (e uma entrega mais fácil/rápida do que seu irmão mais velho, para o deleite de seus pais)".

Moore ainda relatou o sentimento mágico de ser mãe pela segunda vez: "Todo ditado é verdadeiro: nossos corações dobraram de tamanho e o imediatismo do amor é surpreendente. Ele está além das palavras e estamos muito gratos por nossa família de quatro pessoas".