Gisele Bündchen se emociona ao falar sobre chuvas no Rio Grande do Sul

'De partir o coração', declarou Gisele Bündchen; a modelo gaúcha gravou um vídeo para explicar o que está acontecendo e pediu ajuda internacional

Natural do Rio Grande do Sul, Gisele Bündchen se emocionou ao falar sobre o momento que o estado está passado com as fortes chuvas. A modelo conhecida internacionalmente usou as redes sociais para explicar ao público de fora do Brasil o que está acontecendo.

"O meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado, não é só uma ou duas cidades. São mais de 350 cidades afetadas", começou, em inglês.

"As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, elas estão perdendo tudo e há muitos ainda a serem resgatados. Ninguém estava pronto para tal devastação", lamentou.

Com imagens do estado desolado pelas chuvas, a modelo explicou a gravidade da situação. "Cidades estão isoladas, estradas e pontes destruídas. As pessoas estão sem eletricidade, sem água limpa pra beber e muitos foram separados de seus entes queridos".

"E o mais triste é que muitas vidas foram perdidas. É doloroso, de partir o coração. Então, por favor, junte-se a mim na tentativa de ajudar. Faça doações e ajude da maneira que você puder. Muito obrigada", pediu Gisele.

A modelo já havia se pronunciado sobre a situação na última sexta-feira, 03. "Que tristeza no meu Estado. Rezando para que essa chuva pare logo", disse ela. Gisele ainda compartilhou uma notícia do jornal norte-americano The New York Times e escreveu em inglês: "Rezando pelo meu estado natal no Brasil". Inclusive esse também foi o motivo da modelo não ter marcado no tradicional baile do Met Gala 2024, em Nova York, na última segunda-feira, 6.

“Ela tem trabalhado incansavelmente na semana passada para ajudar seu estado natal, Rio Grande do Sul, no Brasil, que está sofrendo com a enchente mais devastadora que já houve. Ela tem família lá e está consumida pela preocupação”,contou uma fonte à revista People.