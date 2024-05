Maíra Cardi encara drama para a filha comer: 'Só pra me contrariar'

Em hotel durante viagem, Maíra Cardi encara birra de sua filha, Sophia, para comer; filha dela com Arthur Aguiar negou até bolo no café da manhã

A coach fitness Maíra Cardi compartilhou um drama que enfrentou no café da manhã com a filha, Sophia Cardi, fruto do relacionamento que viveu com o ator Arthur Aguiar, durante uma viagem que estão fazendo pela continente africano.

Nesta sexta-feira, 31, a empresária, que está no local ao lado do esposo, o empresário Thiago Nigro, postou vídeos da birra da herdeira que precisou lidar logo ao acordar. Isso porque, a pequena se negou a comer as frutas que gosta e até bolo. Maíra Cardi então brincou sobre ela ter puxado a ela e só gostar de coisas saudáveis mesmo.

"Prova, filha! Desafio, não sei como é aí na casa de vocês, mas eu tenho que correr atrás, fazer peripécia... Só pra me contrariar sabe?", compartilhou ela o momento difícil com sua filha caçula. Ao oferecer diversas frutas, a empresária mostrou que Sophia se negou a comer: "Adora kiwi, adora mamão, hoje é abacaxi. Não é um mel? Só pra me fazer birra, porque ela adora...".

Surpreendendo a todos, a única coisa que a menina gostou foi um shot saudável que todo mundo não aprovou. Sophia então falou que amou a bebida diferente e fez todos provarem.

É bom ressaltar que Maíra Cardi segue uma dieta saudável e bem natural. A ex-BBB descarta glúten, lactose e açúcar. Nos últimos dias, a influenciadora impressionou ao exibir seu antes e depois, mostrando como teve uma mudança drástica ao não ingerir alimentos com certos componentes.

Maíra Cardi choca com antes e depois de Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi mostrou que o que prega por aí pode ter grandes resultados e prova disso é a transformação drástica que ela fez com seu marido, o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico.

De volta à rede social, a ex-BBB compartilhou um vídeo de antes e depois de seu amado e impactou com as mudanças gritantes. Após adotar hábitos saudáveis, o amado da famosa emagreceu muito e transformou seu corpo, como exibido no vídeo.

Logo após assumir que estava se relacionando com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou o antes e depois dele contando que o empresário havia perdido naquela época cerca de 17 kg.