Arthur Aguiar ganha defesa do público em meio à polêmica: 'O tempo segue inocentando'

Após vídeo polêmico de filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, e troca de farpas na web, público das redes sociais sai em defesa do ator

A polêmica em torno fala da filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira, 1. Após o público ter acesso ao pronunciamento de Arthur e de Maíra sobre o caso, é o ator quem parece ter ganhado a defesa da web. Segundo uma internauta: "17 vezes, foi pouco para a Maíra Cardi, e o tempo segue inocentando Arthur Aguiar." escreveu a apoiadora de Arthur, em referência à quantidade de vezes em que o ator supostamente traiu a empresária enquanto estavam juntos.

Para quem não acompanhou, a confusão começou devido a um vídeo polêmico envolvendo a criança, de apenas cinco anos, em que Sophiase refere ao celular de um funcionário de Arthur, como "Celular de pobre", enquanto estava na cada do pai. Após o vídeo viralizar, o ex-casal segue trocando acusações na internet.

Na rede social X/Twitter, é praticamente unânime os comentários a favor de Arthur:

"Ai, eu tive que rir, o Arthur Aguiar diz que não foi na casa dele que a filha aprendeu a ter esses comportamentos elitistas, e a resposta da Maira Cardi é basicamente um "cala a boca porque eu sou ricaaaaaaa", o que só comprovou o que ele disse."

"Me desculpe feminismo, sororidade e o escambau, mas nessa história eu fico do lado do Arthur Aguiar, tendo em vista que Maíra Cardi é um ser humano cheio de soberba, é casada com alguém mais soberbo ainda. não imagino o tanto de asneira que role dentro daquele lar."

"O padrasto da menina é o primo rico, eles acham mesmo que alguém vai acreditar que ela aprendeu a ter nojo de pobre com o Arthur Aguiar????""

"O tempo sempre conta a verdade né, Arthur Aguiar aguentou foi muito a Maíra, bicha insuportável.."

"A Maira Cardi com esse textão chamando o Arthur de fudido só provou o ponto dele, que ela só pensa em dinheiro! E tbm só provou que não tem Primo Rico certo que faça essa mulher o superar!"

"Gente, a menina convive com a mãe, Maíra Cardi, e o padrasto, que ela é obrigada a chamar de pai, vulgo Primo Rico. Maíra Cardi acusou Arthur Aguiar de ser pai ausente, mas culpa o pai ausente pelas falas polêmicas e pela falta de educação da filha."

"A maira cardi é tão subterrânea né? Era doida pelo Arthur, até hoje não superou e tá agindo como se tivesse sido coagida a ajudar ele no bbb e pós"

"não vou perdoar a maira cardi por me fazer ficar do lado do arthur aguiar."