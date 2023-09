Pai de Neymar defende o filho após flagra com mulheres: "É solteiro... ou não"

Pai de Neymar defende o filho em mensagem; craque foi flagrado com mulheres em balada

Pai de Neymar Jr, o empresário Neymar se pronunciou nesta segunda-feira, 18, após o ex-jogador ser flagrado em uma balada acompanhado de mulheres. A história está gerando grande repercussão nas redes sociais nesta tarde.

Os vídeos do jogador foram publicados pelo colunista Leo Dias. Ele entrou em contato com o pai do jogador para saber se ele segue com Bruna Biancardi, que está na reta final de sua gestação.

Na gravação, ele está em uma boate em Barcelona, na Espanha, chamada Sala Apolo. O pai do jogador deu uma resposta inusitada ao comentar o status de relacionamento do filho. "Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados (Neymar e Bruna Biancardi)", declarou ele.

Depois, Neymar pai ainda disse que as pessoas não tem direito de dar opinião sobre o caso. "Eles tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso", disparou ele deixando um mistério no ar sobre a verdade na união entre os dois.

Veja abaixo:

🚨VEJA: Após vazar vídeo do atleta com duas mulheres em boate, em conversa com Léo Dias, pai de Neymar diz que o filho é solteiro e em seguida afirma que o mesmo tem um relacionamento com Bruna Biancardi, que está grávida do jogador. pic.twitter.com/vCyncv8pdi — CHOQUEI (@choquei) September 18, 2023

CRAQUE SERÁ PAPAI

Neymar será papai pela segunda vez neste final de ano. É que a influenciadora Bruna Biancardi espera Mavie, que será a filha caçula do jogador. Na semana passada, ela se irritou e desabafou nas redes sociais. Ela negou que é sustentada por Neymar, seu namorado e disse que não depende de ninguém para pagar os próprios gastos. "S eu quisesse não fazer nada mesmo, ficar o dia inteiro só acordando, indo fazer massagem, indo fazer o que eu quero, na minha piscina aqui da minha casa, fazendo vários nadas, seria um problema só meu, porque diferente do que vocês pensam, quem paga as minhas contas sou eu", ressaltou a morena.