Grávida de Neymar, Bruna Biancardi desabafa: 'Quem paga minhas contas sou eu'

"Não gosto dessa exposição", Bruna Biancardi afirmou não ser fã dos holofotes e rebateu os haters

A influenciadora digital Bruna Biancardi apareceu na manhã desta quinta-feira, 14, em seu Instagram para desabafar com os seus mais de 7 milhões de seguidores. Namorada de Neymar Jr, de quem está esperando uma filha, Mavie, ela rebateu os haters e falou sobre as críticas que recebe na internet.

Bruna ficou um tempo off após a situação em que se viu envolvida, quando Neymar Jr pediu desculpas após ter um suposto affair fora do relacionamento com ela exposto ao público. A futura mamãe aproveitou para afirmar que o trabalho como influencer exige tempo e dedicação e, diferentemente do que as pessoas imaginam, sua agenda tem compromissos profissionais a serem seguidos. Confira trechos:

"Eu vou falar algumas coisas que nem todo mundo que me acompanha aqui merece ouvir, mas uma parte das pessoas merece, porque assim, cada dia eu tenho menos vontade de compartilhar as coisas aqui na internet", começou.

"Eu só compartilho, sinceramente, porque é meu trabalho. Sim, gente, meu trabalho. Pra vocês que ficam falando que eu não faço nada, que eu fico o dia inteiro em casa e não faço nada da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas há alguns anos já as pessoas trabalham com internet”, apontou Biancardi.

De acordo com ela, uma pequena parcela do seu dia é mostrada nas redes: "Eu compartilho pouquíssimo da minha vida aqui com vocês, se eu compartilho 5, 10% do meu dia, é muito. Exatamente porque eu não gosto dessa exposição, né? Então, eu compartilho algumas coisas, e as pessoas acham que sabem muito da minha vida ou da vida do outro aqui na internet pelo que a gente compartilha, e não é assim".

"E, outra coisa, deixa eu falar um PS aqui: se eu quisesse não fazer nada mesmo, ficar o dia inteiro só acordando, indo fazer massagem, indo fazer o que eu quero, na minha piscina aqui da minha casa, fazendo vários nadas, seria um problema só meu, porque diferente do que vocês pensam, quem paga as minhas contas sou eu ", ressaltou a morena.

"Pensem o que quiserem, não dá pra agradar todo mundo e é isso. Mas eu queria falar essas coisas e agora eu vou voltar aqui ao meu mood normal, porque eu falei: 'será que eu falo, será que eu não falo?' Falei, vou falar. Tenham um ótimo dia, tô indo pro meu inglês, depois tenho reunião, tenho terapia e todo mundo deveria fazer, viu? Tô achando", finalizou.