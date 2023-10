Irmã de Neymar se derrete ao postar primeira foto com Mavie: "Nossa princesinha"

Rafaella Santos, irmã de Neymar, encantou os seguidores ao postar uma foto com a sobrinha, Mavie

Rafaella Santos encantou os seguidores das redes sociais ao postar a primeira foto com a sobrinha recém-nascida, Mavie. A menina, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi nasceu nesta última sexta-feira, 6, em uma maternidade de São Paulo.

A influenciadora digital estava curtindo alguns dias nos Estados Unidos, e precisou adiantar sua volta ao Brasil devido ao nascimento da bebê. "Meu voo é daqui a pouquinho. Tenho que ir pro Brasil. Antecipei minha passagem", contou ela nos Stories do Instagram antes de pegar o voo de volta.

E neste sábado, 7, Rafaella finalmente conheceu a sobrinha e dividiu um registro com a bebê em suas redes sociais. Na foto ela aparece com a menina no colo, que está dormindo. "Nossa princesinha", se derreteu ela.

Depois, a titia coruja mostrou Davi Lucca, o filho mais velho de Neymar com Carol Dantas, segurando a irmãzinha: "My boy, my girl", escreveu a influencer, acrescentando um coração rosa e azul. Ela também mostrou o irmão com os dois filhos.

Confira as fotos:

Rafaella com Mavie - Reprodução/Instagram

Rafaella mostra Davi Lucca com Mavie - Reprodução/Instagram

Neymar com Davi e Mavie - Reprodução/Instagram

Neymar Jr dá banho na filha recém-nascida na maternidade

O jogador de futebol Neymar Jr mostrou uma cena encantadora de seu primeiro dia ao lado da filha recém-nascida, Mavie. No meio do álbum com as primeiras fotos da filha nas redes sociais, ele apareceu dando banho na bebê sob o olhar atento da mãe, Bruna Biancardi.

Na imagem, o atleta surgiu com a filha muito bem segura em seus braços enquanto cuidava dela na banheira. Nos outros cliques, Neymar e Bruna apareceram com a herdeira no colo enquanto dando beijos nela e conversavam felizes. "Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", disse ela na legenda. Veja as fotos!