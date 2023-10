Rafaella volta de viagem às pressas para conhecer a sobrinha, Mavie: “Tenho que ir”

Irmã de Neymar Jr, Rafaella revela que precisou antecipar seu retorno ao Brasil após o nascimento da sobrinha, Mavie

A irmã do jogador de futebol Neymar Jr, Rafaella estava curtindo uma temporada nos Estados Unidos quando recebeu a notícia do nascimento de sua sobrinha, Mavie. Por isso, a influenciadora digital precisou antecipar seu retorno para conhecer pessoalmente a recém-nascida, que chegou ao mundo nesta sexta-feira, 06.

Através de seu stories do Instagram, Rafaella contou que preparou uma surpresa especial para se despedir de uma amiga: “Hoje é meu último dia aqui na Disney. Fiz uma surpresa para a Sarinha, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Queria passar o aniversário dela juntinho, mas não vai dar, mas estou feliz mesmo assim”, disse.

Na sequência, a titia de Mavie e Davi Lucca, o outro herdeiro de Neymar, contou que já está a caminho do aeroporto para retornar ao Brasil: “Meu voo é daqui a pouquinho. Tenho que ir pro Brasil. Antecipei minha passagem”, a influenciadora contou sem entregar muitos detalhes sobre a vinda apressada ao país, relacionada ao nascimento da pequena.

Rafaella volta de viagem às pressas para conhecer a sobrinha, Mavie - Reprodução/Instagram

Como foi o nascimento de Mavie?

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr ainda não confirmaram a chegada da primeira herdeira. Mas de acordo com o site Globo Esporte, a equipe do time em que o craque atua informou que deram a permissão para que Neymar Jr pudesse viajar às pressas para conhecer a filha, o que confirma as especulações sobre o nascimento.

Ainda conforme informações divulgadas pelo o site do Jornal O Globo, Mavie, primeira filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, nasceu à 0h21 da madrugada desta sexta-feira, 6, em uma maternidade particular de São Paulo. A bebê veio ao mundo por meio do parto cesárea e tanto a recém-nascida, quanto a mamãe já estão no quarto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Saiba como é a maternidade luxuosa eleita por Bruna Biancardi:

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias, o parto da primogênita de Bruna Biancardi e Neymar Jr teria acontecido em uma maternidade tradicional localizada em uma região nobre de São Paulo. O hospital conta com camarote, adega e outros detalhes luxuosos para acomodar os pais da pequena e alguns convidados; saiba todos os detalhes sobre a maternidade eleita pela influenciadora.