Camarote, adega e mais; saiba como é a maternidade luxuosa eleita por Bruna Biancardi

Bruna Biancardi teria dado à luz à sua primeira herdeira com Neymar Jr em uma maternidade de luxo em São Paulo; saiba todos os detalhes

A primeira filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, chegou ao mundo nesta sexta-feira, 06, segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias. O parto da primogênita do casal teria acontecido em uma maternidade tradicional localizada em uma região nobre de São Paulo. Confira a seguir todos os detalhes luxuosos:

A influenciadora, que teria dado entrada no hospital na noite da última quinta-feira, 05, elegeu uma maternidade conceituada, que oferece toda a infraestrutura necessária para receber não apenas a recém-nascida, como também os amigos e familiares, que devem estar presentes no momento de celebração na vida do casal.

Isso porque a maternidade conta com uma suíte presidencial para garantir conforto e privacidade ao casal, com diárias que giram em torno de R$14 mil. Caso tenha escolhido a opção mais luxuosa do hospital, Bruna terá seu próprio quarto para receber a recém-nascida, além de alguns aposentos reservados para seus acompanhantes e até um espaço para guardar os presentes da pequena.

Mas o luxo não para por aí! Conforme divulgado pela revista Veja, as opções luxuosas de maternidade ainda contam com alguns serviços especiais, como um camarote exclusivo. O ‘Life Lounge’ permite que até 10 convidados possam acompanhar o nascimento, enquanto são servidos por garçons e tem suas reações registradas por uma câmera para eternizar o momento.

Os convidados ainda podem levar suas próprias bebidas para brindar o nascimento de Mavie, já que a unidade conta com uma adega com espaço para armazenar até 200 rótulos. O ambiente também conta com um chef especializado em culinária francesa, caso Neymar e Bruna estejam sentindo saudades da Europa, onde moravam.

A influenciadora também receberá um enxoval grifado com direito roupão, chinelo, pantufa e roupa de cama com 400 fios. Além da suíte presidencial, a maternidade conta outro quarto luxuoso com diárias um pouco mais baratas, a partir de R$ 7 mil. Isso sem contar nos 77 apartamentos simples disponíveis para acomodar todas as gestantes.

Vale lembrar que segundo informações divulgadas pelo colunista, Bruna teria dado entrada na maternidade sem a companhia do namorado. Isso porque, Neymar estava na Arábia Saudita, onde jogará pelo time árabe Al-Hilal. A previsão para a chegada dele em São Paulo para conhecer sua primeira filha é nesta sexta-feira, 06.

