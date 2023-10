Detalhe sobre o parto de Bruna Biancardi é revelado por jornal

Jornal revela como teria sido o parto de Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr, para o nascimento da filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, já é mamãe pela primeira vez! A filha dela, Mavie, veio ao mundo na madrugada desta sexta-feira, 6, em uma maternidade particular de São Paulo. De acordo com o site do Jornal O Globo, Mavie nasceu à 0h21 por meio do parto cesárea .

A publicação ainda informou que Mavie e Bruna estão bem e estão juntas no quarto da maternidade. Vale lembrar que a bolsa de Biancardi rompeu na noite de quinta-feira, 5, e ela logo deu entrada na maternidade.

O pai da menina, Neymar Jr, estava na Arábia Saudita, onde joga pelo time Al-Hilal, quando Bruna entrou em trabalho de parto. Rapidamente, ele embarcou rumo ao Brasil para conhecer a filha e deve chegar nesta sexta-feira. Por enquanto, o casal famoso ainda não se pronunciou sobre o nascimento da filha.

Neymar e Biancardi estão juntos desde 2021. Eles passaram por uma breve separação em 2022 e logo reataram e engravidaram. A gestação de Mavie foi anunciaram em abril deste ano pelo casal por meio das redes sociais.

O jogador também é pai de um menino, Davi Lucca, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Qual é o significado do nome Mavie?

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi pode já ter nascido! Nesta sexta-feira, 6, o colunista Leo Dias contou que a bebê Mavie já teria nascido em uma maternidade de São Paulo. Porém, os pais ainda não se pronunciaram sobre a chegada da menina. Relembre aqui o significado do nome da criança:

O nome da Mavie foi revelado por Neymar e Bruna Biancardi logo após o chá revelação, onde descobriram que esperavam por uma menina. No evento, um áudio do jogador falando o nome Mavie viralizou na internet e, logo depois, eles confirmaram que este é o nome da menina. Com isso, a mamãe coruja explicou o significado.