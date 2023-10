Relembre como foi o nascimento do primeiro filho de Neymar Jr, Davi Lucca

Neymar Jr acaba de se tornar pai pela segunda vez! Relembre como foi o nascimento do primeiro filho dele, Davi Lucca

Ao que tudo indica, o jogador de futebol Neymar Jr já é papai pela segunda vez! De acordo com o colunista Leo Dias, a segunda filha dele, Mavie, nasceu na madrugada desta sexta-feira, 6, em uma maternidade de São Paulo. Enquanto o atleta não se pronuncia sobre a nova integrante da família, que tal relembrar como foi o nascimento do filho mais velho dele? Neymar Jr já é pai de um menino, Davi Lucca, que está com 12 anos .

Davi Lucca nasceu no dia 24 de agosto de 2011 em uma maternidade de São Paulo e é fruto do relacionamento de Neymar Jr com a influenciadora digital Carol Dantas. Na época, o atleta anunciou a chegada do filho por meio de post no Twitter e também em seu site oficial.

“É com muita felicidade que venho anunciar o nascimento do meu filho, Davi Lucca, na manhã desta quarta-feira, 24 de agosto, no Hospital São Luiz, em São Paulo. São 2,810 kg de pura ‘ousadia e alegria’! Agradecemos muito a Deus por esta benção que é o Davi Lucca na nossa vida!”, disse ele.

Neymar Jr e o filho mais velho, Davi Lucca, no dia do nascimento do herdeiro em 2011 - Foto: Reprodução / Twitter

Na época, Neymar Jr tinha apenas 19 anos de idade e jogava pelo time de futebol Santos, que liberou o atleta para acompanhar a chegada do filho. Neymar e Carol tiveram um namoro de poucos meses após se conhecerem na igreja que frequentavam.

Hoje em dia, Davi Lucca está com 12 anos de idade e esbanja simpatia quando aparece na internet. Inclusive, ele roubou a cena em um evento recente do instituto do seu pai ao falar em inglês em público e mostrar que é fluente no idioma estrangeiro. Ele vive com a mãe e sempre visita o pai e está ao lado dele em momentos importantes.

O aniversário de Davi Lucca

Em agosto de 2023, o jogador de futebol Neymar Jr publicou uma singela homenagem para seu filho, Davi Lucca, em seu aniversário. O herdeiro do craque e da influenciadora Carol Dantas completa 12 anos nesta quinta-feira, mas já está sendo celebrado por seu pai na Arábia Saudita.

Com sete horas a mais de fuso horário com o Brasil, o atleta celebrou o aniversário de Davi à meia-noite de Riad. Neymar publicou uma foto em um jantar, onde foi servido dois cannolis em um prato cuja decoração comemorava a data especial."Feliz aniversário, Davi", dizia a arte da sobremesa.