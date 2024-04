Apresentadora do programa Mulheres exibe fotos com o filho

Ele está grandão! Filho da apresentadora Pamela Domingues, do programa Mulheres, rouba a cena em novas fotos nas redes sociais da mamãe

A apresentadora Pamela Domingues, do programa Mulheres, da TV Gazeta, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos de seu filho, Bento, de quase três meses de vida. A mamãe coruja abriu um álbum com vários momentos ao lado do bebê na rotina da família.

Nas imagens, o bebê apareceu grandão e sorridente ao surgir em vários flagrados do dia a dia da família dele.

Nos comentários do post, os fãs ficaram encantados com a fofura do menino. “Ele já cresceu tanto”, disse um seguidor. “Uma foto mais fofa que a outra”, afirmou mais um. “Que lindo! Já está dando risada”, escreveu outro.

O bebê é fruto do casamento de Pamela Domingues com o psicólogo clínico Fernando Ferrari.

Pamela Domingues fala sobre assumir o 'Mulheres' grávida

Aos 36 anos, Pamela já havia congelado óvulos há três anos, quando havia acabado de conhecer o noivo e o pai de seu bebê, Fernando Ferrari. Nos últimos meses, o casal estava considerando ter um herdeiro, contudo, decidiram adiar o plano ao saberem que ela assumiria o Mulheres com a saída de Regina Volpato. Mas, a decisão foi um pouquinho tarde, porque a apresentadora já estava grávida.

"O convite para apresentar o 'Mulheres' veio um pouco antes, mas pouco antes, eu tinha um combinado com o meu noivo que a partir do dia 25 de maio, que é meu aniversário, nós iríamos começar a tentar e nós tentamos, no dia 25, e na semana seguinte eu recebi o convite pra apresentar o Mulheres, aí nós voltamos a conversar e decidimos adiar esse plano de engravidar para o próximo ano pra que eu tivesse tempo de viver uma coisa de cada vez, aí mal sabia eu que já estava grávida", contou ela como tudo aconteceu.