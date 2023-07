Quem vai ficar no lugar de Regina Volpato no Mulheres? Conheça Regiane Tapias e Pamela Domingues

TV Gazeta anuncia os nomes das apresentadoras Regiane Tapias e Pamela Domingues para o comando do programa Mulheres após a saída de Regina Volpato

A TV Gazeta já confirmou quais vão ser as substitutas da apresentadora Regina Volpato no comando do programa Mulheres nas tardes da emissora. Volpato apresentou a sua última edição nesta sexta-feira, 28, e contou que seu lugar será ocupado por Pamela Domingues e Regiane Tápias. Saiba mais sobre elas aqui:

Regiane Tápias é apresentadora e jornalista. Ela trabalha na TV Gazeta desde 2006 e já comandou os programas BestShopTV, Mix Mulher, TV Culinária e o Manhã Gazeta. Durante um período, ela também já teve a experiência de apresentar o Mulheres durante férias da titular na época. Antes disso, a jornalista também trabalhou na EPTV, que é afiliada da Globo, e foi repórter do Jornal da EPTV, e ainda passou pela TV Itapoan, em Salvador.

Na vida pessoal, ela é mãe de três crianças: Lunna, de 12 anos, Théo, de 10 anos, e Liz, de 5 anos. Ela é casada com o diretor financeiro Mauricio Henrique dos Santos desde 2005.

Pamela Domingues é apresentadora e repórter de TV. Ela cursou Rádio e TV na FAAP e fez pós-gradução na Faculdade Cásper Líbero. A profissional também começou a trabalhar na TV Gazeta em 2006 no programa BestShopTV até se tornar repórter do programa Mulheres em 2010. Além disso, ela também apresentou o programa Hoje Tem e Mundo à Mesa.

Em julho deste ano, Pamela anunciou que está noiva. Ela fez um post nas redes sociais para contar que foi pedida em casamento pelo instrutor de Mindfulness Fernando Ferrari. “Sim! Que alegria é caminhar ao seu lado. A vida é leve, divertida e cheia de amor. Mal posso esperar pelos próximos capítulos da nossa história. Te amo, Grudinho. Meu futuro marido!”, disse ela.

