Após congelar óvulos, Pamela Domingues fica grávida em 1ª tentativa natural: ''Era pra ser''

Em exclusiva para a CARAS, Pamela Domingues, do 'Mulheres', fala sobre ficar grávida naturalmente e revela que fará casamento com chá revelação

A apresentadora Pamela Domingues, de 36 anos, está grávida pela primeira vez. A notícia de estar esperando seu primeiro bebê chegou um pouco depois de assumir o programa Mulheres, da TV Gazeta. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a comunicadora falou sobre a dupla surpresa e abriu o jogo sobre os bastidores da gestação.

Noiva de Fernando Ferrari, com quem mora há mais de dois anos, a apresentadora chegou a congelar óvulos quando havia acabado de conhecê-lo, há mais ou menos tês anos. Pamela Domingues tomou a decisão por medo de não conseguir ser mãe por conta do tempo após ter vivido relacionamentos que não deram certo.

Contudo, ela acabou ficando grávida na primeira tentativa. Inclusive, o casal, sem saber que já estavam grávidos, cogitou ter um bebê no próximo ano para a apresentadora poder aproveitar sua estreia no Mulheres.

"Eu que sempre tive tanto medo de não conseguir engravidar, engravidei de primeira, realmente era pra ser, antes de estar com o Fernando, que é meu atual noivo, eu tive outros relacionamentos que não foram pra frente e sempre tive muita vontade de ser mãe, aí fui vendo o relógio biológico andando e eu tenho 36 anos hoje, eu congelei os óvulos com 35, eu já estava com o Fernando quando eu congelei, mas a gente tava no início do relacionamento", contou.

E comentou sobre ter persistido na decisão: "Foi uma decisão que eu tomei antes dele, então segui adiante porque realmente eu queria ter minha poupança de óvulos pra que eu não dependesse de uma outa pessoa, esse sonho que eu queria realizar, então não utilizei meus óvulos, engravidei naturalmente, foi realmente muito rápido".

VÃO CASAR

Após descobrirem a gestação, os papais, que só decidirão o nome após descobrirem o sexo do bebê, resolveram se casar. Inclusive, eles realizarão um "chamento", um casamento com chá revelação. Pamela Domingues contou com exclusividade para a CARAS Digital que subirão ao altar em setembro e ficarão sabendo se é menino ou menina durante a sobremesa do evento.

"Não sei ainda qual é o sexo do bebê eu vou descobrir em um chá revelação, que, na verdade, será um "chamento", eu vou me casar e no mesmo dia eu vou descobrir qual é o sexo do bebê... Eu digo que eu já sei, é menino, mas eu posso tá absurdamente errada, mas tudo bem, eu tenho uma ligação muito forte com meus avós e eu sonhei recentemente com meu avô, que faleceu esse ano, que eu recebia o bebê, eu tava numa sala e o bebê tinha o rostinho do meu avô jovem eu já achava que era menino, agora digo que tenho certeza", falou sobre achar que está esperando um menino.

Além do "era pra ser" da forma como ficou grávida, Pamela Domingues ainda revelou a história de como conheceu o noivo inusitadamente. "Conheci meu noivo na pandemia, na pandemia eu conclui que eu ia passar o resto dos tempos solteira, porque né, todo mundo em casa... Eu tinha uma amiga muito próxima, que virou minha parceira de pandemia, nós nos víamos, jantávamos, aí a gente decidiu criar um Tinder por indicações, trocamos contatos de pessoas que a gente conhecia e nessa troca ela passou o contato do Fernando, que era uma pessoa que ela já tinha dado match no aplicativo, mas nunca havia saído com ele, passamos meses conversando virtualmente, aí nos encontramos ao vivo, aí a pandemia voltou a piorar, nos distanciamos e depois nos reencontramos e aí não nos desgrudamos mais", declarou sobre o amado.