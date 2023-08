Após assumir lugar de Regina Volpato, apresentadora do 'Mulheres' revela gravidez

Apresentadora do 'Mulheres' anuncia gestação após assumir comando da atração depois de saída de Regina Volpato

Após a saída de Regina Volpato do Mulheres, na última semana, Pamela Domingues e Regiane Tapias assumiram a atração. E nesta segunda-feira, 07, uma delas surpreendeu ao contar uma novidade para os telespectadores.

A apresentadora Pamela Domingues revelou que está grávida de seu primeiro bebê do marido, Fernando Ferrari. "A família vai aumentar! Estamos explodindo de felicidade e finalmente chegou o dia de compartilhar essa notícia com vocês. Obrigada por todo o carinho com a nossa família. O bebê Mozi vem aí!", contou ela toda feliz para os fãs.

No programa, a mamãe de primeira viagem contou ser o sonho deles ter um bebê e que pararam de tentar, mas que deixaram rolar até serem surpreendidos. Pamela Domingues ainda falou que no dia que descobriram, ela fez um teste de gravidez e deixou no banheiro, até que o esposo pegou e foi ver o que significava o resultado.

"Ele foi comigo congelar óvulos, era nosso início de relacionamento, eu tenho óvulos congelados, mas a gente tem naturalmente um bebê na barriga", revelou que chegou a fazer o procedimento quando acabara de conhecer Fernando.

Leia também:Quem vai ficar no lugar de Regina Volpato no Mulheres? Conheça Regiane Tapias e Pamela Domingues

Veja o relato de Pamela Domingues:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mulheres (@gazetamulheres)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mulheres (@gazetamulheres)

Acabou! Regina Volpato se despede do programa Mulheres: 'Muito obrigada'

Na sexta-feira, 28, a apresentadora Regina Volpatose despediu do programaMulheres, da TV Gazeta. Ela encerrou o contrato com a emissora após decidir não aceitar um reajuste no seu salário e estava cumprindo o aviso prévio. Agora, a estrela apresentou a sua última edição da atração após cinco anos no ar.

O último programa com Volpato foi exibido ao vivo e seguiu o roteiro de uma edição normal da atração. A apresentadora comandou os quadros e as ações comerciais com tranquilidade e se despediu aos poucos dos colaboradores. Alguns parceiros de palco chegaram a se emocionar ao dizer 'adeus' para a colega e também falaram palavras carinhosas. Por sua vez, Volpato se mostrou tranquila e sempre com o seu sorrisão no rosto.

No final da atração, enquanto estava na tradicional mesa de refeições com seus colegas, ela anunciou que este foi o seu último dia e citou suas substitutas. “Hoje é meu último dia aqui no Mulheres. Muito obrigada por tudo. Na segunda-feira não percam o Mulheres com Regiane Tapias e Pâmela Domingues. Um beijo”, disse ela.

Vale lembrar que Regina Volpato e a Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar no ar. A emissora ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do atual contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial há poucas semanas.

“A adesão à proposta de redução permitiu a manutenção de praticamente todo o elenco, o que não se deu com a apresentadora Regina Volpato, que não aceitou a revisão proposta. Regina Volpato é apresentadora do programa Mulheres há cinco anos e estará à frente da atração até o mês de julho, durante o prévio aviso de seu contrato. A TV Gazeta reconhece o talento da apresentadora e sua contribuição à emissora ao longo desse período, e a ela deseja pleno sucesso nos próximos passos”, declararam no comunicado.