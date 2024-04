Fernanda Paes Leme faz reflexão após nascimento da filha, Pilar

A apresentadora Fernanda Paes Leme abriu um novo álbum de fotos com cliques da família, nesta quinta-feira, 25: 'A vida pode mudar muito'

Fernanda Paes Leme derreteu seus seguidores em seu Instagram ao abrir um novo álbum de fotos com a sua família, nesta quinta-feira, 25. Além disso, a apresentadora também fez uma reflexão após dar à luz sua filha, Pilar. A pequena é a primeira filha da apresentadora e é fruto do relacionamento da artista com seu noivo, Victor Sampaio.

"8 dias. Oito! Passou uma semana. E tudo tá misturado aqui dentro… Zilhões de sentimentos, milhares de novas fotos e vídeos no celular, um chorinho baixo lembrando que existe um serzinho aqui completamente dependente de mim, horas encarando uma boquinha, um olhinho, um narizinho e agradecendo a perfeição da vida, conexão de pele, telepatia materna, primeiro banho que o pai deu, medo do silêncio e conferir se tá respirando, coragem, cansaço, muito cansaço, boca seca, tira peito, pressão baixa, coloca peito, ela mama e eu lembro que eu também tenho que comer, chora rapidinho de emoção, de vazio, rotinas transformadas", começou.

Ela completou: "A vida pode mudar muito em oito dias e o lance é agradecer e encarar de frente. Tudo passa rápido… O bom e ruim. Então vamos viver tudo que há pra viver; Tem espaço pra tudo dentro da gente. Pilar, tão pequena, tão gigante, tão minha. Que onda é ser mãe".

Nos comentários, a família recebeu várias mensagens carinhosas dos seguidores da apresentadora: “Que lindo, fe! Todo amor do mundo paga vocês!!”, escreveu uma, “A Pilar é uma Fepa em versão miniatura, a cara da mamãe. Muita fofoca nessas fotos. Muita saúde pra Pilar”, desejou outra seguidora, “Uma verdadeira montanha russa, uma boa viagem aí”, comentou a terceira.

Fernanda Paes Leme proíbe visitas após chegada da filha:

Nesta terça-feira, 23, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para revelar que decidiu restringir as visitas em casa após o nascimento de sua filha,Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio. Depois de receber amigos e familiares na maternidade, a mais nova mamãe contou que está se adaptando à rotina com a bebê e ‘fechada para balanço’.