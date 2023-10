Irmã de Bruna Biancardi conhece a sobrinha, Mavie: "Felicidade nem cabe no peito"

Bianca, irmã de Bruna Biancardi, se derreteu ao compartilhar os primeiros cliques com a sobrinha, Mavie

Bianca Biancardi usou as redes sociais para mostrar as primeiras fotos com a sobrinha, Mavie, filha de da influenciadora digital Bruna Biancardi com o jogador de futebol Neymar Jr, que nasceu nesta última sexta-feira, 6, em uma maternidade de São Paulo.

Ao dividir os registros ao lado da irmã e da recém-nascida ainda no hospital, a nutricionista confessou que estava muito ansiosa para conhecer a bebê, e ainda fez uma linda declaração para a menina, afirmando que sempre estará ao lado dela.

"A nossa pequena chegou, em um dia cheio de aventuras e correria. A felicidade nem cabe no peito, nunca senti tanto amor por um pedacinho de gente. Mavie, sua titia estava muito ansiosa pela sua chegada, para vivermos juntas todas as suas fases, e ver a sua mamãe se tornar o que ela sempre sonhou", afirmou Bianca.

Ela completou a postagem se declarando para a sobrinha e para Bruna. "Eu sempre estarei de mãos dadas com vocês, dando todo o amor, apoio e suporte possível. Prometo a seus pais, cuidar de você como a sua mamãe sempre cuidou de mim, com todas as minhas forças. Amo vocês", finalizou.

Além da titia, Neymar e Bruna também compartilharam com os fãs as primeiras fotos da herdeira. Em um dos registros, o jogador de futebol apareceu dando banho na filha. "Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós... obrigada por ter nos escolhido."

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Biancardi (@bibiancardi)

Irmã de Neymar posta primeira foto com Mavie

Rafaella Santos encantou os seguidores das redes sociais ao postar a primeira foto com a sobrinha recém-nascida, Mavie. A influenciadora digital estava curtindo alguns dias nos Estados Unidos, e precisou adiantar sua volta ao Brasil devido ao nascimento da bebê.

E neste sábado, 7, a irmã de Neymar finalmente conheceu a sobrinha e dividiu um registro com a bebê em suas redes sociais. Na foto ela aparece com a menina no colo, que está dormindo. "Nossa princesinha", se derreteu. Veja a foto!