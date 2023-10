Neymar e Bruna Biancardi: Confira cinco momentos marcantes dos primeiros dias de Mavie

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, chegou ao mundo na última sexta-feira, 6

Mavie, filha de Neymar Jr. (31) e Bruna Biancardi (29), chegou ao mundo na última sexta-feira, 6. Com pouco tempo de vida, a pequena já recebeu muito carinho dos pais, familiares, amigos e da web. Confira cinco momentos marcantes dos primeiros dias de Mavie.

Na madrugada da última sexta-feira, 6, Mavie nasceu por meio do parto cesárea em uma maternidade de São Paulo, após Bruna Biancardi ter a bolsa rompida na tarde de quinta-feira, 5, segundo o colunista Leo Dias. Quando o trabalho de parto começou, Neymar estava na Arábia Saudita e pegou um avião para chegar ao Brasil. Ao aterrisar na tarde de sexta-feira, o jogador foi direto para a maternidade conhecer a filha.

Quem também esteve presente durante o nascimento de Mavie foi Léo Venditto, padrinho da filha de Bruna Biancardi e Neymar. "06/10/2023 mais precisamente 00:21 o momento que senti algo que nunca senti na minha vida , nunca vou esquecer esse primeiro choro alto que me fez sentir algo inexplicável. Obrigado por me darem essa honra e me deixarem participar desse momento tão lindo e especial!", publicou ele nas redes sociais.

O nascimento de Mavie foi seguido por diversas visitas de familiares para conhecê-la. Davi Lucca (12), primogênito de Neymar, marcou o primeiro encontro com a caçula e já surgiu em cliques com a irmã no colo. Rafaella Santos (27), irmã do jogador, e Nadine Gonçalves (56), mãe de Neymar, também visitaram a pequena.

Casal de amigos dos pais da bebê, o empresário Pedro Lopes e a gerente de marketing Mariana Freire foram outros que passaram pela maternidade, ao lado do filho de 2 anos, Matteo. Mavie recebeu um de seus primeiros presentes da família, que entregou uma camisa do Santos personalizada com seu nome.

Com apenas alguns dias de vida, Mavie ainda encantou a web ao surgir com os olhos abertos pela primeira vez em uma foto compartilhada nas redes sociais e chamou a atenção pela semelhança com o pai. “Nossa que princesinha linda, a cara do papai dela. Estou apaixonada”, declarou um internauta.