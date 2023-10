Luciano Huck desabafa sobre sequelas de doença; entenda

Luciano Huck teria falado sobre a sequela que a Covid-19 causou em sua memória durante os bastidores das gravações do Domingão com Huck

Luciano Huck (52) desabafou sobre as sequelas da Covid-19. De acordo com informações da Contigo!, o apresentador teria feito uma confissão nos bastidores da gravação do Domingão com Huck que irá ao ar hoje. Uma situação envolvendo o marido de Angelica (49) teria causado estranheza no público e virado assunto nos corredores da TV Globo.

De acordo com fontes da Contigo!, ainda no estúdio e no intervalo das gravações, o empresário teria falado demais em uma conversa informal. Luciano Huck teria pedido para se lembrar de um nome específico mais de uma vez. O ocorrido que por um momento parecia ser de descontração, virou um desabafo no palco da atração.

O pai de Joaquim (18) explicou que sua memória estaria ruim e a causa disso seria por sequelas da Covid-19. Quando se vacinou contra o coronavírus, o apresentador chegou a posar para os fotógrafos e afirmou: "A picadinha foi uma sensação de esperança e isso mostra a força do SUS (Sistema Único de Saúde). [Eu tenho] orgulho de ser brasileiro!".

Quando seu pai testou positivo e era considerado parte do grupo de risco, foi um momento delicado na vida de Huck. Hermes Huck, que na época tinha 80 anos, deixou o filho apreensivo. Durante um bate-papo com Jornal O Globo, o contratado da Globo se declarou aliviado: "Meu pai teve coronavírus, o que me deixou muito apreensivo. Mas já está bem, graças a Deus!". O apresentador chegou a ser impedido de comparecer à uma conferência com Pedro Bial (65), quando a pandemia estourou, em Boston (EUA). Sérgio Moro e Mandetta também estariam presentes na Brazil Conference.

A produção do programa apresentado por Luciano Huck precisou rever seus protocolos de segurança, após avanço da epidemia. A orientação do veículo de comunicação era para que a plateia voltasse a utilizar máscaras. O aumento de casos da Covid na emissora além do entretenimento, ameaçou também as novelas e o jornalismo. A higienização dos microfones e câmeras era indispensável, assim como a solicitação dos comprovantes de vacinação na entrada do canal. Os convidados e funcionários precisavam ter a imunização contra o vírus em dia, para circular no local. Vale ressaltar que a Contigo! procurou a assessoria da Globo e do Domingão sobre o estado de saúde de artista, mas não teve retorno até a publicação deste texto.