Bolo de aniversário de Luciano Huck chama a atenção em nova foto

Angélica mostra foto da festa de aniversário do marido, Luciano Huck, e o bolo chama a atenção

Neste sábado, 30, a apresentadora Angélica abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar alguns momentos que viveu no mês de setembro. Então, uma das fotos chamou a atenção. Ela mostrou como foi a festa de aniversário intimista do marido, o apresentador Luciano Huck.

Na foto, Luciano apareceu rodeado pela esposa e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva, em uma festa em casa com os amigos. Na mesa, o bolo de aniversário dele roubou a cena .

O bolo foi feito com a decoração inspirada no programa de TV dele, com direito a plateia e a família dele no palco. “Luciano, amamos você”, dizia a mensagem no doce.

No dia do aniversário do marido, Angélica relembrou o seu romance com Luciano Huck."Tudo começou com uma viagem para uma gravação numa ilha mágica, de nome Fernando de Noronha. Rolou uma paquera, rolou um beijo e só. Depois disso, ficamos muito amiguinhos, trocando muitas ideias e tal, mas apenas isso. Até que um belo dia, um diretor de cinema chamou a gente para fazer um filme junto. E aí é que tudo começou”, disse ela, citando o filme Show de Verão, de 2004.

Logo depois, ela falou sobre a longa trajetória juntos deles. "A gente começou a namorar. Antes do casamento, tivemos um baby. Sim, o pequeno Joaquim estava lá e falou: ‘e aí, papai e mamãe, vamos casar ou não vamos?’. Casamos. E aí, depois, veio o Benício, depois veio a Eva. E essa é a nossa histórias há 19 anos, quase 20. Essa história linda que a gente construiu, que os deuses conspiraram para a gente construir e viver”, afirmou.

Por fim, Angélica fez seus desejos de aniversário para o marido. “E eu quero desejar então, nesse dia, em mais esse aniversário que a gente comemora junto, que a sua vida seja sempre assim, com muita magia, com muito amor, com muita alegria, que a gente gosta de se divertir também. Que você seja sempre muito feliz e eu vou estar aqui do lado para contribuir para que essa felicidade seja sempre plena e completa. Feliz aniversário! Te amo! E vamos continuar vivendo e sendo feliz”, comentou.