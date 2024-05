Ticiane Pinheiro fala sobre festa de 15 anos de Rafaella Justus

Ela cresceu! Ticiane Pinheiro fala sobre a emoção de estar organizando a festa de 15 anos de sua filha com Roberto Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido.

Acompanhando a herdeira em vários bailes de debutantes, a esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que estão na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível.

"Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece. Me lembro da minha festa de 15 anos, com minha familia, minhas 15 melhores amigas, da valsa com meu pai... foi inesquecível e com certeza vamos fazer de tudo para que a festa da Rafa seja um momento único também, para que ela lembre sempre com muito carinho desse dia, igual eu lembro da festa dos meus 15 Te amo muito filha @rafapinheirojustus! Agora, TEMPO, passa um pouquinho mais devagar, por favor", disse a jornalista na publicação.

Enquanto o grande dia não chegada, Rafaella Justus está viajando com o pai para celebrar o aniversário dele. Em grande estilo, ela está curtindo uma praia fora do Brasil e impressionou ao exibir seu look de crochê para aproveitar o local.

Rafaella Justus faz cirurgias antes do aniversário de 15 anos

Após ter feito a cirurgia no nariza, Rafaella Justus revelou aos fãs que já havia feito outra operação, a ortognática, que corrige irregularidades nos ossos faciais. "Fiz, gente! De tanto vocês perguntarem, resolvi responder de uma vez! Antes da rinoplastia, eu fiz cirurgia ortognática”, afirmou.

Vale lembrar que Rafaella Justus passou pela cirurgia no nariz em fevereiro para corrigir o desvio de septo e aproveitou para realizar a rinoplastia. “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias. Porém farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, escreveu ela na época do procedimento.