Faustão surge no Domingão com Huck e surpreende com recado; entenda

Faustão vai se emocionar ao surpreender o filho, João Guilherme Silva, no Domingão com Huck deste domingo, 8

Faustão (73) vai surgir no Domingão com Huck deste domingo, 8. João Guilherme Silva (19) e João Augusto Liberato (21), filhos de Fausto Silva e Gugu Liberato (1959-2019), se enfrentam na Batalha do Lip Sync. A disputa musical vai ao ar dentro do programa comandado por Luciano Huck (52), a partir das 18h05 na tela da Globo. De acordo com informações da Contigo!, o veterno da televisão aparecerá emocionado e surpreenderá com um recado para o filho.

O ex-contratado da emissora, esteve à frente do Domingão por mais de três décadas, de 1989 a 2021. A homenagem marca o seu retorno para o canal, após a realização do transplante de coração. Além das performances dublando Wando (1945-2012) e Luan Santana (32), João Silva também vai receber um mega depoimento do pai. O marido de Luciana Cardoso vai aparecer muito emocionado em rede nacional, mandando um recado para o filho, que ganhou um programa próprio na Band. Durante o discurso, Faustão desejou sorte para o rapaz em sua nova atração, reforçou o quanto investiu nele e que agora é a hora de trilhar um novo caminho.

Fogo e Paixão e Meteoro foram as músicas escolhidas por João Silva, levando o público presente ao delírio com sua energia e passinhos. Aline Riscado (35), que é ex-bailarina do Faustão e também repórter, deu uma força para o novato no show de dublagem. Para causar nostalgia nos telespectadores, os convidados da plateia foram divididos com camisas coloridas, em referência ao tempo em que Faustão apresentava o Domingão.

João Augusto, por sua vez, deu o sangue para levar a melhor no Lip Sync. O filho de Gugu Liberato escolheu voltar às raízes com a música Meu Pintinho Amarelinho e uma canção do KLB. Alessandra Scatena, ex-assistente de palco do Domingo Legal, foi quem deu apoio para o jovem que é tímido. Apesar disso, nos intervalos e no fim da gravação, o competidor da batalha chamou a atenção pela simpatia, atendendo a plateia com fotos e autógrafos.