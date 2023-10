Filho de Faustão, João Silva exibe fotos inéditas do casamento de Ronaldo

Padrinho de casamento de Ronaldo Fenômeno, João Silva abre álbum de fotos da união do amigo famoso

O apresentador João Silva, que é filho de Faustão, surpreendeu os fãs ao mostrar fotos inéditas do casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e Celina Locks, em Ibiza, na Espanha. Alguns dias após a cerimônia, ele abriu um álbum de fotos inéditas da cerimônia e da festa.

João foi um dos padrinhos do casamento ao lado da namorada, Schynaider Moura, e apareceu curtindo bastante a pista de dança ao lado da amada nas novas fotos. Nas imagens, ele posou com os noivos, os outros padrinhos e também com sua eleita.

Vale lembrar que João Silva já está de volta ao Brasil para um desafio na TV. Ele passou essa semana entre os ensaios para participar do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, da Globo, que será exibido no próximo domingo. Ele vai competir contra João Augusto, que é o filho de Gugu Liberato.

View this post on Instagram A post shared by João Guilherme Silva (@joaosilva)

João Silva fala sobre o transplante de coração do pai

O apresentador João Guilherme Silva, que é o filho do meio de Faustão, revelou mais detalhes sobre o transplante de coração que o comunicador veterano foi submetido há cerca de um mês. Em participação no podcast Inteligência Ltda, ele contou que não foram visitar a família do homem que foi o doador do coração em um sinal de respeito pelo luto deles.

“A gente não foi, até porque tem que respeitar o luto da pessoa. Além disso, meu pai está em processo de recuperação. Se um dia a pessoa tiver vontade, acho que pode ser uma coisa muito bacana e linda. Neste momento, é uma coisa que tem que respeitar. Já foi muito duro para a família, carro de reportagem… A gente ficou sabendo pela mídia”, disse ele.

Além disso, João rebateu os boatos que questionaram a seriedade do sistema de transplantes no Brasil pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “A desinformação é muito grande. O SUS é muito sério. Eu escutei cada besteira. Esse negócio de comprar [órgão] não existe. Isso não tem no Brasil. Primeiro, que meu pai é um cara muito correto, jamais ele faria esse tipo de coisa. Além disso, é uma coisa [o sistema de transplantes] que todo mundo sabe como funciona”, afirmou ele.

Por fim, o filho de Faustão relembrou como descobriram a necessidade do transplante. “Ele voltou de viagem, fez os exames. Eu não imaginava o transplante, não tinha isso na minha cabeça. Ele foi internado. Aí quando estava nessa coisa da cirurgia, esperando… A gente começou a ficar preocupado. O que é f*da é que muita gente na época estava postando como se o cara não estivesse mais aqui. Isso é f*da para a família, não é uma coisa bacana. Entendo que tem carinho, admiração, respeito, mas é chato. E como era público, isso foi difícil. Óbvio que a gente entende que faz parte da profissão que ele escolheu, mas é chato”, comentou.