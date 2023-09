Filho de Faustão revela se foram visitar a família do doador do coração para o pai

Filho de Faustão, João Guilherme Silva fala sobre terem descoberto quem doou o coração para o pai

O apresentador João Guilherme Silva, que é o filho do meio de Faustão, revelou mais detalhes sobre o transplante de coração que o comunicador veterano foi submetido há cerca de um mês. Em participação no podcast Inteligência Ltda, ele contou que não foram visitar a família do homem que foi o doador do coração em um sinal de respeito pelo luto deles.

“A gente não foi, até porque tem que respeitar o luto da pessoa. Além disso, meu pai está em processo de recuperação. Se um dia a pessoa tiver vontade, acho que pode ser uma coisa muito bacana e linda. Neste momento, é uma coisa que tem que respeitar. Já foi muito duro para a família, carro de reportagem… A gente ficou sabendo pela mídia”, disse ele.

Além disso, João rebateu os boatos que questionaram a seriedade do sistema de transplantes no Brasil pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “A desinformação é muito grande. O SUS é muito sério. Eu escutei cada besteira. Esse negócio de comprar [órgão] não existe. Isso não tem no Brasil. Primeiro, que meu pai é um cara muito correto, jamais ele faria esse tipo de coisa. Além disso, é uma coisa [o sistema de transplantes] que todo mundo sabe como funciona”, afirmou ele.

Por fim, o filho de Faustão relembrou como descobriram a necessidade do transplante. “Ele voltou de viagem, fez os exames. Eu não imaginava o transplante, não tinha isso na minha cabeça. Ele foi internado. Aí quando estava nessa coisa da cirurgia, esperando… A gente começou a ficar preocupado. O que é f*da é que muita gente na época estava postando como se o cara não estivesse mais aqui. Isso é f*da para a família, não é uma coisa bacana. Entendo que tem carinho, admiração, respeito, mas é chato. E como era público, isso foi difícil. Óbvio que a gente entende que faz parte da profissão que ele escolheu, mas é chato”, comentou.

Faustão está internado em São Paulo

Poucos dias após ter alta hospitalar, o apresentador Faustão voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi hospitalizado para realizar exames após o transplante cardíaco que realizou há 24 dias.

"São Paulo, 20 de setembro de 2023 – O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 18 de setembro para a realização de exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", informou o boletim médico enviado pela assessoria do hospital.