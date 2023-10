Casamento de Ronaldo e Celina Locks em Ibiza: Tudo o que você precisa saber

Juntos há oito anos, o ex-jogador Ronaldo e a modelo Celina iniciam novo capítulo na vida a dois com direito a três dias de festa e sob os olhares de amigos e familiares, na Espanha

Uma noite apenas seria pouco para celebrar toda a alegria do ex-jogador de futebol e atual empresário Ronaldo Nazário (47), o Fenômeno, e da modelo Celina Locks (32). Após oito anos de namoro, eles

decidiram oficializar a união em três dias de festa e elegeram a solar Ibiza, na Espanha, como palco para reunir amigos e familiares. “Não posso deixar de te desejar as melhores coisas, melhores momentos e melhores conquistas dessa vida, pois o nosso caminho é de união, parceria, amor, carinho e felicidade. Te amo sempre e para sempre”, disse Celina.

O calendário de festividades começou na segunda-feira, 25 de setembro, com cerimônia religiosa apenas para parentes — entre eles os quatro filhos do ex-atleta, Ronald (23), da relação com Milene Domingues (44); Alexander (18), da relação com a atleta Michele Umezu (41); e as meninas Maria Sophia (14) e Maria Alice (12), da união com a também modelo Bia Antony (39) —, além de padrinhos. Para tal, Ronaldo foi previamente batizado em uma igreja católica de São Paulo. “Sinto-me como um filho de Deus e determinado a fazer o bem, de livre e espontânea vontade. A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo. Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus — de um modo novo, mais consciente, mais profundo. Renovo o meu compromisso de seguir o caminho do bem, por livre e espontânea vontade, crendo no amor de Jesus, no amor solidário”, disse ele. O batizado foi celebrado pelo amigo do casal, o padre Fábio de Melo (52).

A cerimônia religiosa aconteceu na igreja do vilarejo de Es Cubells, que fica no topo de um penhasco, com belíssima vista para o mar, e foi fundada em 1864 por um frade eremita, o beato Francisco Palau (1811-1872). Hoje, é um dos cartões-postais preferidos dos casais de noivos pela beleza local. Celina usou vestido branco fluido com alças finas e joias da grife Tiffany & Co. Ela também presenteou suas madrinhas com colares com pingente de coração da mesma grife. Entre as madrinhas, a apresentadora Sabrina Sato (42), a modelo Schynaider Moura (35) e a empresária Donata Meirelles (53). “Hoje reunimos nossas famílias para uma íntima celebração religiosa. E assim damos início a uma semana de muitas comemorações”, disse o casal nas redes sociais.

Já na quarta-feira, 27, foi o dia do welcome dinner para os demais amigos que receberam convite para a grande cerimônia, realizada na sexta-feira, 29. A lista incluiu um time de peso esbanjando elegância. Entre eles, a atriz Marina Ruy Barbosa (28), que chamou a atenção em vestido verde da grife Gucci avaliado em 45.000 reais — curiosamente a influencer Cynthia Marques usou o mesmo look —, Fernanda Paes Leme (40), que elegeu visual metalizado by Versace, e o casal Felipe Andreoli (43) e Rafa Brites (36), que usou vestido de crochê da estilista Andrea Almeida. “Não posso contar minúcias, mas foi lindo. Vou ser muito sincero: foi o casamento mais lindo que eu já fui. Foram duas festas, uma de boas-vindas e uma de casamento mesmo. Quem estava lá se sentiu muito especial porque tinha pouca gente. No caso da Celina e do Ronaldo, eles têm muitos amigos, poderiam convidar muita gente... Não consigo cravar, mas tinha em torno de 300 convidados. Eles estavam muito felizes e a Celina estava podendo realizar esse sonho”, disse Felipe ao voltar ao Brasil, no programa Mais Você de Ana Maria Braga (74). “Eu gosto muito do Ronaldo, acho ele um garotão, independente do atleta que ele foi e que ele é. Está há anos com a Celina, indica que eles realmente realizaram um sonho de estarem juntos”, disse Ana Maria.

Os noivos pediram aos convidados que não fotografassem a cerimônia, que começou no final da tarde e foi realizada ao ar livre. A noiva usou vestido da grife Giorgio Armani Privê com decote tomara que caia. Ronaldo optou por terno da grife Giorgio Armani e todas as madrinhas usaram vestidos em tons de rosa. Sabrina Sato chamou a atenção com look cheio de fendas da marca Mônot. “Dia de casar meus

amigos e celebrar o amor”, disse a apresentadora. Marina Ruy Barbosa completou: “Em Ibiza dizemos ‘fiesta’! Pronta para celebrar a união dos amigos”.

Assim como na primeira cerimônia, Celina escolheu flores brancas e muita folhagem para a decoração. Tudo muito elegante e simples. Os convites também ganharam desenhos feitos em aquarela seguindo as mesmas cores. Os buquês usados pela noiva nas duas cerimônias foram confecionados apenas com flores brancas. “Sempre sonhei em trazer naturalidade para o meu casamento, nada muito over, mas focado na riqueza dos detalhes. Comida, música boa, muita alegria e variedade de docinhos!”, disse Celina.

Os noivos escreveram os votos e se declararam na frente dos amigos em um momento de emoção para eles e todos os presentes. Filho mais velho do ex-atacante da Seleção Brasileira, Ronald, que atualmente é DJ, fez questão de tocar na festa. “Preparei muita música boa. Afinal, era o meu presente de casamento”, revelou ele, que, pelo visto, acertou em cheio nas escolhas musicais. A noite durou mais de 12 horas e contou sempre com a pista de dança cheia. Além de Ronald, tocaram os DJs Andrea Oliva e Mochakk e o Bloco do Silva. A noite contou ainda com apresentação de dança flamenca. Para ficar mais

à vontade, Celina trocou o vestido do casamento por um modelito mais simples, com decote em “V”, mas também branco e com tecido bem fluido.

Entre os convidados estavam ainda o locutor esportivo Galvão Bueno (73) e sua Desirée Soares (53), as modelos Fernanda Motta (42), Alessandra Ambrosio (42) e Ana Beatriz Barros (41) e a digital influencer Helena Bordon (37). O casal assumiu o namoro em 2015. “Não houve cantada quando conheci Celina, o ataque veio depois. Quando ficamos, falei: ‘Vou fazer você se apaixonar por mim em dois meses’. Dei um prazo para mim e para ela. Estamos construindo a nossa história”, disse Ronaldo, que em janeiro deste ano surpreendeu a amada com o anel de noivado. “Yes, I do! (Sim, eu aceito). Te amo pra sempre”, escreveu Celina em suas redes sociais. A surpresa aconteceu durante uma romântica viagem do casal para o litoral da República Dominicana.

A união de Ronaldo e Celina tem aprovação dos quatro filhos do ex-atacante, a quem a modelo se refere como “meus bebês”. “Quando conheci o Ronaldo me apaixonei por ele, e na sequência pelos filhos dele. Acho importante quando você tem enteados em que a relação com cada um seja genuína e por amor. Se for de outra maneira não funciona! Eu amo meus enteados do fundo do coração, e é

maravilhoso poder viver e conviver com eles juntos!”, disse Celina. Sobre engravidar, na época em que ficou noiva ela já fez questão de adiantar: “Pretendo casar primeiro. Viver genuinamente um passo de cada vez”.

Convidados do casamento de Ronaldo e Celina:

