Ronaldo Nazário e Celina Locks revelam fotos do casamento na Revista CARAS

Revista CARAS desta semana traz fotos encantadoras do casamento luxuoso de Ronaldo Nazário e Celina Locks em Ibiza, na Espanha

A Revista CARAS desta semana traz uma reportagem especial sobre o casamento luxuoso de Ronaldo Nazário e Celina Locks em Ibiza, na Espanha. A cerimônia aconteceu no último final de semana e as primeiras fotos foram reveladas pelo casal e mostram o romantismo da data especial.

Depois de oito anos de namoro e nove meses de noivado, eles oficializaram a união na frente de amigos e familiares durante três dias de festa. O casamento aconteceu na igreja do vilarejo de Es Cubells, no topo de um penhasco e com uma linda vista para o mar.

“Não houve cantada quando conheci Celina, o ataque veio depois. Quando ficamos, falei: ‘Vou fazer você se apaixonar por mim em dois meses’. Dei um prazo para mim e para ela. Estamos construindo a nossa história”, disse ele. E ela falou sobre o sonho da festa de casamento. “Sempre sonhei em trazer naturalidade para o meu casamento, nada muito over, mas focado na riqueza dos detalhes. Comida, música boa, muita alegria e variedade de docinhos!”, contou.

Para o seu grande dia, a noiva usou um vestido branco da grife Giorgio Armani Privê e o noivo surgiu com um terno da grife Giorgio Armani.

O evento contou com a presença de vários famosos brasileiros, como Sabrina Sato - que foi uma das madrinhas -, Felipe Andreoli, Marina Ruy Barbosa, Kaká, João Guilherme Silva, Patricia Abravanel e mais celebridades.

A reportagem completa pode ser vista na Revista CARAS desta semana, que chega nas bancas na sexta-feira, 6, e também aqui no site CARAS na quinta-feira, 5 .

Veja as primeiras fotos oficiais do casamento de Ronaldo e Celina Locks:

FOTOS: GERMAN LARKIN, SANTIAGO OLIVA MARTINEZ, STEPHANIE SHELTON E REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Felipe Andreoli revela detalhe do convite do casamento de Ronaldo Fenômeno

O apresentadora Felipe Andreoli participou do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta segunda-feira 2, e contou curiosidades sobre o casamento de Ronaldo e Celina Locks. Ele estava entre os convidados da cerimônia em Ibiza, na Espanha, na semana passada e contou alguns detalhes sobre como foi a festa. Inclusive, ele entregou uma dica para as mulheres que estava no convite da cerimônia.

Andreoli contou que as mulheres receberam uma recomendação sobre qual sapato usar na festa.

"Isso eu acho que posso contar. Tinha uma recomendação para as mulheres não irem com salto muito fino por causa do fino. Em geral, as mulheres não estavam com aquele salto tradicional de festa, salto agulha, estavam com aquele salto mais grossinho embaixo. Como tinha uma parte de grama e jardim, elas receberam a dica no convite”, disse ele.

Então, ele encheu o casal de amigos de elogios ao contar como se sentiu na festa de casamento. "Foram duas festas. Uma festa de boas-vindas e a outra festa do casamento mesmo. Estava uma cerimônia que quem estava lá se sentiu muito especial. Eram em torno de 300 convidados, foi lindo mesmo! Eu gosto de perceber o comportamento das pessoas e eu vi que eles estavam muito felizes, e a Celina podia realizar o sonho de um casamento mesmo, uma cerimônia. Estava lindo, super familiar, e eu sempre falei para o Ronaldo que eu o admiro muito porque vejo como é família dele, super educados, queridos, acessíveis”, afirmou.