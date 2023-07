Quem é o filho de Patrícia Poeta? Autodidata, Felipe pratica esporte radical

Filho de Patrícia Poeta e do diretor da Globo Amauri Soares, Felipe trabalha como produtor musical

Felipe Poeta (20) ganhou destaque na última semana após descartar o rótulo de "nepo baby" em uma entrevista. O produtor musical é filho de Patrícia Poeta (46) e do diretor da Globo Amauri Soares (57) e hoje se considera autodidata em diversos instrumentos e também à prática de um esporte radical. Saiba a seguir quem é o filho da apresentadora do Encontro.

O filho de Patrícia Poeta aprendeu a tocar sozinho guitarra, baixo, violino, piano, teclado e sintetizador. Ele se formou em produção musical na Los Angeles College of Music e, de volta ao Brasil, montou sua própria gravadora, chamada Tha House Company. Além disso, em seu trabalho como produtor musical ele já chegou a produzir a trilha sonora da nova temporada de Arcanjo Renegado.

Hoje, o artista acumula mais de 80 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ele costuma compartilhar fotos e vídeos de seu trabalho, como quando fez uma música com Tati Quebra Barraco (43), momentos de descontração envolvendo música e também registros praticando surfe, esporte radical que faz.

Ele se identifica como Poeta no Beat nas redes sociais, e não costuma mostrar momentos ao lado da mãe, Patrícia Poeta, ou do pai. Apesar disso, famosos e colegas de profissão comentam em suas publicações. Em um registro compartilhado enquanto viajava pela ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, Mari Bridi (38) elogiou o produtor musical.

"Eu olho e penso: 'Peguei no colo' que me leva a pensar 'estou ficando velha' que aí resulta em 'como o tempo passa e como o Pipo virou uma cara incrível'", escreveu a filha da jornalista Sônia Bridi (59). Em novembro do ano passado, ele compartilhou uma publicação em homenagem ao pai, o parabenizando por participar da 50ª cerimônia do Emmy.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DO FILHO DE PATRÍCIA POETA