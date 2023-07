Tati Machado fala sobre comandar o 'Encontro' no lugar de Patrícia Poeta: "Vamos juntos"

A jornalista Tati Machado está comandando o programa 'Encontro' ao lado de Valéria Almeida nas férias de Patrícia Poeta

A jornalista Tati Machado usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 3, para falar sobre sua estreia como apresentadora do programa Encontro, da TV Globo. Ela vai cobrir as férias de Patrícia Poeta ao lado da repórter Valéria Almeida até o dia 17 de julho.

Para comemorar o novo desafio em sua carreira, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos tiradas durante a atração matinal, incluindo algumas ao lado de Valeria e outros convidados, e contou que ficará duas semanas no comando do programa.

"Hoje começou nossa jornada no #Encontro cobrindo as férias da Patrícia Poeta. Serão duas semanas de informação e diversão para todos vocês. Vamos juntos, Valéria Almeida", escreveu na Tati na legenda da publicação.

Nos comentários, a jornalista recebeu mensagens de apoio e carinho. "Boa sorte, Tati!! Parabéns!", disse o apresentador Marcos Mion. "Aí Tati, arrasa amiga", escreveu a atriz Susana Vieira. "Sou muito fã!!! Vai arrasar cada dia mais!", falou Regina Casé. "Amei o programa hoje... foi de uma leveza... Parabéns, meninas!", comentou uma fã.

Vale lembrar que o apresentador Manoel Soares não faz mais parte do time de talentos da Globo. Na última sexta-feira, 3, a emissora comunicou através de um comunicado à imprensa que ele deixou o canal. "O apresentador Manoel Soares, dos programas 'Encontro com Patrícia Poeta' da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira [...]".

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Leia também:Tati Machado se derrete com corpão de apresentador da Globo no 'Encontro': "Pernocas"

Tati ganha beijão do marido

O programa Encontro exibido na última sexta-feira, 23, foi marcado por um momento fofíssimo protagonizado pela jornalista Tati Machado. É que ela foi vítima de uma brincadeira da apresentadora do programa, Patricia Poeta.

Ela foi incentivada a beijar um dos convidados de uma Festa Junina realizada pelo programa. Ela desconversou e avisou que era casada. O que a apresentadora não imaginava é que o rapaz era seu marido, Bruno Monteiro. Ele entrou no palco e surpreendeu a amada ao surgir pela primeira vez na televisão.

Completamente sem acreditar, a comunicadora caiu na gargalhada, deu um beijo no companheiro e contou: "Eu estava achando que era a Patrícia anunciando que tava namorando, menino. Gente, meu mozão, amei!", declarou.