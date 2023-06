Saiba quem vai cobrir as férias de Patricia Poeta após demissão de Manoel Soares

Globo revela quem vai apresentar o programa Encontro nas próximas semanas durante as férias de Patricia Poeta e após a saída de Manoel Soares

Nesta sexta-feira, 30, a notícia da demissão de Manoel Soares pegou todo mundo de surpresa na internet. Com isso, a Globo se pronunciou sobre quem vai cobrir as férias da apresentadora Patricia Poeta. Isso porque os rumores diziam ele poderia assumir a atração enquanto a colega descansava. Agora, a emissora revelou outros dois nomes que vão ficar no comando do programa Encontro nas próximas semanas.

Patricia Poeta ficará de férias da TV até 17 de julho. Enquanto ela estará fora do ar, as repórteres Tati Machado e Valeria Almeida vão assumir a atração nas manhãs da Globo . As duas vão ficar à frente do Encontro nas próximas semanas.

"Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades", informaram.

Tati Machado é a repórter do Encontro que fala sobre novelas e celebridades durante a atração. Por sua vez, Valéria Almeida é repórter do quadro Bem Estar, que fala sobre saúde e qualidade de vida na atração. As duas participam também de outros programas da Globo, como Mais Você e É De Casa.

Patricia Poeta usa look poderoso em evento

A apresentadora Patricia Poeta, que comanda o programa Encontro, na Globo, marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr na noite do dia 22 de junho, em São Paulo. Para a ocasião, ela escolheu um look estiloso.

A estrela surgiu com um vestido longo prateado, com pedrarias e decote poderoso. O look justo destacou as curvas impecáveis dela, que ainda completou o visual com joias prateadas.

No tapete vermelho, Poeta ainda posou ao lado do apresentador Celso Portiolli, que estava com um terno preto bem alinhado.

Foto: Leo Franco/ Agnews