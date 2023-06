Patricia Poeta atrai os olhares ao usar vestido prateado no evento de Neymar Jr

Apresentadora do 'Encontro', Patricia Poeta aposta em vestido justo e decotado para prestigiar o leilão beneficente de Neymar Jr

A apresentadora Patricia Poeta, que comanda o programa Encontro, na Globo, marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr na noite desta quinta-feira, 22, em São Paulo. Para a ocasião, ela escolheu um look estiloso.

A estrela surgiu com um vestido longo prateado, com pedrarias e decote poderoso. O look justo destacou as curvas impecáveis dela, que ainda completou o visual com joias prateadas.

No tapete vermelho, Poeta ainda posou ao lado do apresentador Celso Portiolli, que estava com um terno preto bem alinhado.

Há poucos dias, Patricia Poeta usou suas redes sociais para prestar uma linda homenagem para seu filho único, Felipe Poeta, de 20 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Amauri Soares, que veio ao Brasil para visitar a matriarca. Ela mostrou uma selfie abraçada com o filho e se declarou."Eu e meu filhão. Cada segundo com ele é muito especial. Te amo", escreveu na legenda.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.