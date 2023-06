Filho de Patrícia Poeta causa alvoroço em rara aparição com a mãe: “Caprichou”

Filho de Patrícia Poeta faz rara aparição com a mãe e ganha chuva de elogios; veja!

A apresentadora Patrícia Poeta usou suas redes sociais para prestar uma linda homenagem para seu filho único, Felipe Poeta, de 20 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o músico, Amauri Soares, que veio ao Brasil para visitar a matriarca.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista que comanda o Encontro, ao lado de Manoel Soares, publicou uma foto com o herdeiro que estuda música em Los Angeles, nos Estados Unidos, e atualmente vive em Nova York.

Realizada por estar na companhia do filho, a artista se declarou."Eu e meu filhão. Cada segundo com ele é muito especial. Te amo", escreveu Patricia em seu Instagram. A beleza do rapaz, inclusive, chamou atenção dos seguidores da comunicadora, que não pouparam elogios.

"Caprichou! Que lindo!", admirou uma fã. "Que lindo seu filho, teve há quem puxar né , falou outra. "Hummm ...bonito como a mãe", afirmou mais uma. "Lindo seu filho parece muito com você", disse uma quarta seguidora. "Sou fã desse menino", declarou Manoel Soares.

Na última semana, Patrícia Poeta encantou ao surgir em clima de festa junina. A apresentadora compartilhou em seu Instagram uma série de fotos curtindo um arraial em Capina Grande, na Paraíba. “Bem-vindo, primeiro domingo junino”, declarou a morena.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PATRÍCIA POETA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Cheia de estilo, Patrícia Poeta come pastel na feira com a mãe e a irmã: ''Adoro''

Há poucos dias, Patrícia Poeta aproveitou o domingão de folga para curtir um passeio com a mãe, Maria de Fátima Poeta, e a irmã, a também jornalista Paloma Poeta. Ao lado delas, a global foi comer pastel na feira em São Paulo.

Em sua rede social, a comunicadora publicou registros do momento em família e encantou. Cheia de estilo, Patrícia Poeta surgiu ao lado da mãe, que também apareceu toda estilosa, e da irmã, que mostrou ser bem parecida com a global.