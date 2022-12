Patrícia Poeta se renova na bela Fernando de Noronha

Natureza do arquipélago pernambucano traz paz e vitalidade para a estrela do Encontro

Quando o assunto é descanso, Patrícia Poeta (46) só pensa em um destino: a paradisíaca Fernando de Noronha. Com praias de mar cristalino e cenários singulares, o arquipélago pernambucano é a escolha preferida da apresentadora. “Eu amo a natureza e, realmente, apesar do clichê, estar em contato com o meio ambiente é um momento especial, no qual recarrego as energias”, explica ela. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, completa a estrela, que atualmente comanda o matinal Encontro, na Globo, ao lado de Manoel Soares (43).

Com direito a muitos momentos de lazer, banhos de mar e contato direto com a natureza, Patrícia aproveitou a estadia com um roteiro perfeito. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, detalha.

Além de toda a beleza natural, a apresentadora ressalta a importância da política de preservação existente em Noronha. “A consciência ambiental é fundamental para que Noronha continue sendo esse paraíso que encanta brasileiros e turistas do mundo. Todos os moradores e funcionários estão engajados, atentos e lutam pela preservação da ilha. É uma questão que vai além do turismo, pois está ligada à sobrevivência de muitas espécies”, conta ela, já com vontade de voltar!

FOTOS: SANTIAGO SALAZAR/DIVULGAÇÃO